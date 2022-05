Sabadell critica que España está perdiendo la oportunidad con los fondos europeos

El consejero delegado de Banc Sabadell, César González-Bueno, considera que España está perdiendo la oportunidad con los fondos europeos y asegura que estos no están llegando «a las pymes ni al tejido empresarial». Reconoce que el banco se ha volcado en sus clientes «con una ilusión tremenda» dándoles información y acceso a las ayudas, pero estos fondos no fluyen a la velocidad que deberían.

«La cuantía es sustancial», recordaba el CEO durante su participación en el 17º encuentro del sector bancario organizado por el IESE y EY. De hecho, ha sido una gran esperanza para el sector bancario, que desde el inicio ha defendido que las entidades financieras pueden ayudar anticipando estas ayudas o cofinanciando inversiones, de manera que se consiga un efecto multiplicador de los fondos Next Generation.

«Sería importante que no perdamos la oportunidad, que España no falle y lo use para la modernización de las empresas. Y los bancos podamos multiplicar esos 70.000 millones en 140.000». En este sentido, destacaba que las pymes han pasado por un proceso «durísimo» que empezó en la crisis de 2008 y que provocó que cinco años después, en 2013, estuvieran «bastante endeudadas» y representaran un 25% de la carga financiera en España.

Leer más: Banc Sabadell disuelve la banca personal y reorganiza el servicio de gestión de inversiones

Pero desde entonces, «ha habido desapalancamiento y vocación exportadora». En opinión de González-Bueno supieron reaccionar a la crisis anterior pero entonces llegó el Covid, que ha sido más duro en España que en otros países, y además ha afectado a sectores tan importantes en nuestro país como el turismo.

«Afortunadamente con los ICO y los ERTE han podido reaccionar bien. Pero justo cuando parecía que ya cogíamos rumbo otra vez, porque el Covid era menos duro de lo que anticipábamos, llega la siguiente crisis con la invasión de Rusia sobre Ucrania».

En este sentido destacaba que las pymes aguantarán bien en el corto plazo, porque la actividad en banca se mide por el circulante y sube un 30%, «lo que va mal es la deuda a medio y largo plazo», lo que quiere decir que las empresas no están invirtiendo y los fondos europeos no están llegando, insistía.

A pesar del contexto, la morosidad está contenida, aunque «no sabemos qué impacto tendrá a medio plazo una crisis de alto riesgo en términos de inflación», señalaba. Y aquí, Sabadell podría verse afectado porque dispone de una cuota muy elevada en pymes, «tenemos relación con dos de cada tres pymes y les vemos resistiendo, pero dependerá de la duración del conflicto».

En este mismo encuentro, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, se había pronunciado sobre el asunto poco antes, al comentar que los fondos Next Generation de la UE pueden jugar un papel clave en la digitalización de las pymes en España, pero en su opinión “es más importante que las ayudas lleguen bien a que lleguen rápido.

Y también puntualizaba que prefiere que «se apliquen bien y que no las malgastemos”. El CEO se mostraba optimista y aseguraba que “estamos a tiempo» de que ayuden a las empresas si se hace un esfuerzo importante.