Grisi (Santander): «La financiación sostenible tiene que ser rentable»

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha subrayado la necesidad de que la financiación sostenible sea rentable y ha argumentado que la clave para lograrlo no radica en la imposición sino en convencer a las personas de que la economía sostenible es un camino viable mediante los estímulos y los incentivos adecuados.

Leer más: Banco Santander presenta soluciones para afrontar la subida del euríbor

En estos términos se ha expresado durante su intervención en el encuentro anual del Centro de Finanzas Sostenible y Responsables de España (Finresp), en un panel de debate moderado por la presidenta de la patronal de la banca española (AEB), Alejandra Kindelán. Grisi ha enfatizado que la sostenibilidad no es un asunto exclusivo de Europa o Estados Unidos, sino un desafío global que requiere la colaboración de todos los países.

El papel «crucial» de las políticas públicas

Por otro lado, el presidente del Instituto para la Estabilidad Financiera (FSI), Fernando Restoy, ha resaltado el papel crucial de las políticas públicas en la transición hacia una economía sostenible. Según Restoy, la combinación adecuada de impuestos y subvenciones es fundamental para lograr este objetivo.

A ojos de Restoy, la banca desempeña un papel central en esta transformación, por lo que las entidades financieras deben facilitar la reasignación de recursos necesaria para la transición hacia la sostenibilidad. Sin embargo, también ha advertido sobre la importancia de mantener la solvencia de las entidades y la estabilidad del sistema financiero.

La principal contribución que pueden hacer los organismos supervisores y reguladores es velar por que se mantenga la solvencia de las entidades y la estabilidad del sistema financiero, al tiempo que ha opinado que sería necesario repensar el marco prudencial para que los riesgos sean adecuadamente gestionados y que la banca pueda seguir haciendo su papel financiador.

En este punto, ha alertado que un recargo demasiado grande de los requisitos de capital que se pide a las entidades financieras podría desembocar en la reducción de la cantidad que tienen disponible para prestar y, consecuentemente, se podría traducir en menos financiación para llevar a cabo la transición de forma adecuada.

Grisi ha ahondado en la relevancia de establecer un marco regulatorio meditado y abierto. Así, ha hecho alusión a países como Polonia, que no tienen gas y no lo tienen fácil ahora mismo para conseguirlo de los países del Este, por lo que dependen del carbón y no se les puede penalizar por utilizarlo.