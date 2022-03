Frente común de Iberdrola, Enel y EDF para que Bruselas intervenga el mercado del gas

Tres de los grandes gigantes energéticos de Europa, la española Iberdrola, la italiana Enel y la francesa EDF han suscrito una carta común en la que piden a Europa ser valiente para conseguir la independencia energética. El principal argumento, al menos el urgente, vuelve a centrar las miradas en el gas y los potenciales topes a esta tecnología para que no distorsione los costes del mercado marginalista.

El documento se ha hecho público tras la reunión que han tenido este miércoles en París las principales compañías energéticas mundiales al amparo de la agencia internacional de la energía (IEA), y que este jueves ha congregado a los ministros del ramo, entre ellos la española Teresa Ribera.

Leer más: La UE se abre por primera vez a regular el precio de la electricidad en el mercado mayorista

La misiva, firmada por el CEO de Enel, Francesco Starace; su homólogo de EDF, Jean-Bernard Lévy; y el máximo responsable de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, explica que la actual crisis energética viene marcada por los precios del gas y su volatilidad. En este contexto, añaden, todo está sacudido por una crisis geopolítica que se activó tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso.

Asumen que Europa tiene severos problemas de acceso a una energía abundante, y que eso se trata de una cuestión que afecta a todos los países. Esta situación, de interés común, ha saltado por los aires estos últimos días después de que Alemania se haya manifestado en contra de controlar los precios del gas, o ejecutar compras conjuntas de esta materia prima.

En el bando opuesto, España lidera la llamada a tomar el control, algo a lo que se han sumado Francia e Italia, y esta declaración conjunta de Iberdrola, Enel y EDF es un reflejo de esa unión de un conjunto de país con respecto a los interés germanos que van por otro lado.

El otro mensaje que lanza, algo que está en la misma línea que lleva planteando meses el Gobierno español, es el de coordinar las medidas. Aseguran que hacerlo de manera descontrolada lo único que puede provocar es una distorsión del mercado eléctrico.

Los objetivos que se buscan

Los tres máximos responsables de las eléctricas marcan dos objetivos diferenciados: uno a corto plazo, que pasa por conseguir una autosuficiencia energética de gran calado; y otro a largo plazo, que lógicamente pasa por reducir y, llegado el caso, eliminar la depedencia de los combustibles fósiles.

En este sentido, Iberdrola, Enel y EDF advierten de que sería tomar medidas miopes forzar el uso de petróleo, gas o carbón –algo que ya se está haciendo-, con el objetivo de tener resultados inmediatos. Explican que la emergencia climática no se ha marchado, pese al actual conflicto geopolítico.

Su idea, como viene deslizando el conjunto del sector eléctrico los últimos días, es que se deben tomar decisiones que ataquen el problema de raíz, no solo el de los precios finales. Y eso pasa por intervenir el precio del gas para que no influya de manera directa en la generación del ‘pool’. Aunque advierten de que en realidad el fin último no debe ser parchear el mercado de manera temporal, sino desarrollar la creación de tecnologías fiables en el suministro de energía.

Otros de los puntos clave que abordan Iberdrola, Enel y EDF tiene que ver con la electrificación y, en concreto, la necesidad de acelerar en todos los ámbitos de la economía y la sociedad este aspecto. Por ejemplo en el transporte, y los sistemas térmicos a nivel residencial.

Las palabras de Galán

Por lo que respecta a la intervención del presidente de Iberdrola, entre las medidas necesarias a largo plazo, Galán ha propuesto en la reunión la necesidad de tener «más renovables, más redes, más interconexión y más almacenamiento de energía».

También es necesario, para el presidente ejecutivo de Iberdrola, un marco regulatorio «claro y estable» que no penalice la energía verde y permita facilitar el acceso a contratos a largo plazo, simplificar los procedimientos administrativos para los proyectos de energía limpia y promover el desarrollo del hidrógeno verde.

La reunión convocada por la AIE se ha producido en las vísperas de un Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas entre el jueves y el viernes con los precios de la energía como uno de los puntos principales de la agenda.