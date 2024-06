Iberia remata los últimos detalles de la cesión de rutas de Air Europa

Iberia está ultimando el paquete de cesión de rutas de Air Europa, que ha de presentar ante la Comisión Europea con el objetivo de sortear los problemas de concentración de la oferta. De esta manera, tras recibir luz verde por parte de Bruselas, la operación de compra de la aerolínea de Globalia podría materializarse.

En el análisis de la compra, sobre la que la Comisión Europea puede pronunciarse hasta el 15 de julio, se contempla la posibilidad de activar una «parada de reloj» en el caso de que se necesite información adicional.

Entre las compañías aéreas interesadas en tomar las rutas de las que debe deshacerse se encuentran Avianca, Binter, Iberojet, Ryanair, Volotea y World to Fly, tal y como dio a conocer el grupo con sede en Madrid.

No obstante, no ha concretado ni la ruta ni las frecuencias que estaría dispuesta a ceder a las otras aerolíneas, si bien si ha abierto la puerta a traspasar hasta el 40% de las operaciones registradas en 2021 y a no dejar ningún enlace sin competidores.

Operación de compra

El primer acuerdo de Iberia con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia y de Air Europa, tuvo lugar hace cuatro años y medio. En el marco de este pacto, se acordó que la aerolínea desembolsaría 1.000 millones de euros en efectivo para controlar la otra compañía, a pesar de que después de la pandemia la cifra cayó hasta los 500 millones de euros.

La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha mantenido en estos últimos días una reunión de alto nivel tanto con el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, como el consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini. Sin embargo, los detalles de la reunión no han trascendido.

A finales de abril, las autoridades comunitarios reflejaron en un último «documento de objeciones» los problemas que detectaban en la operación, especialmente, en una serie de rutas para las que creían que podía tener lugar un aumento de precios o desencadenar un empeoramiento de la oferta.

El impacto de la fusión en rutas de larga distancia entre Madrid y América del Norte y del Sur, pero también en las conexiones entre las Islas Baleares y las Islas Canarias y algunos enlaces europeos, preocupan a los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario.

Al concluir el año pasado, se anunció de forma oficial, por segunda vez, la intención de comprar la aerolínea. Ahora, IAG se ha propuesto quedarse con el 80% del capital de Air Europa, que todavía no controla por 400 millones de euros. La cifra se añadirá a los 100 millones de euros que ya abonó por el 20% restante en agosto de 2022.