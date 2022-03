Los accionistas de BBVA sacan los colores a Carlos Torres: piden más dividendos y explicaciones por Turquía

La junta de BBVA, celebrada este viernes en Bilbao, ha sido movidita. Los accionistas han pedido al banco la renovación del consejo de administración por estar salpicado en el Caso Villarejo, también se han quejado por las excesivas comisiones que tienen que pagar –la entidad subió de 1.000 a 4.000 el número de acciones que deben tener para librarse de ellas-, han criticado el estancamiento que han sufrido durante años con los dividendos y han pedido explicaciones por subir la apuesta en Garanti, la filial turca, hasta el 100% del capital.

Uno de los accionistas ha aplaudido el trabajo realizado por el banco en 2021, si bien, ha deparado unos “extraordinarios resultados” de más de 5.000 millones de euros. Pero por este mismo motivo ha aprovechado para pedir al presidente, Carlos Torres, que esto se traduzca en una buena remuneración al accionista, es decir, en más dividendos.

«BBVA lleva 6 años sin crear valor para los accionistas”, reprochaba. La acción del banco ha pasado a cotizar de 9,13 euros en 2015 a 5,29 euros actualmente, lo que significa que la acción ha perdido en estos años un 40% de su valor, explicaba. Al tiempo recordaba que, si el banco ha vendido la filial en Estados Unidos y ha conseguido un importante exceso de capital, se debería aprovechar para estudiar un dividendo extraordinario que sirva para paliar las minusvalías de los accionistas de los últimos años.

Leer más: El presidente de BBVA advierte del impacto de la guerra en la inflación y el crecimiento económico

«Hoy se vota un dividendo de 0,31 euros por acción, me parece acertado pero ese dividendo viene de años de estancamiento cuando no de bajada. Lo que dan hoy ¿viene para quedarse o es un año extraordinario?” preguntaba al ejecutivo. El accionista aseguraba que, a pesar del resultado del último año, “BBVA ya no tiene el brillo del pasado” y alentaba al consejo de administración a ligar su sueldo con la evolución de los resultados anuales y del valor de la acción en bolsa.

En este contexto, el presidente de BBVA aseguraba que la creación de valor al accionista que ha tenido el banco “ha sido diferencial respecto a los pares europeos”, pese a un entorno muy complejo marcado primero por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania después, lo que ha impactado de lleno en los mercados financieros. Añadía entonces que, el dividendo por acción de 2021 “es el mayor en efectivo de los últimos 10 años”, y el foco está puesto en pagar entre el 40%-50% del beneficio.

Por otra parte, algunos accionistas han preguntado a Carlos Torres si el consejo está seguro de apostar de una manera tan relevante por Garanti, la filial turca, donde BBVA ha lanzado una opa para hacerse con el 100% del capital. “Un país, con un modelo de gobierno que es casi una dictadura con Erdogan”, advertían.

Leer más: BBVA quiere cerrar la opa de Garanti en marzo pese al impacto de la guerra en Turquía

Un accionista y ex empleado del banco, incluso ha destacado que la apuesta por Turquía aumenta el perfil de riesgo del banco, al recordar que la lira, su moneda, “no para de caer”. Al tiempo, juzgaba que BBVA está fiando buena parte de sus resultados a los mercados emergentes y reprochaba que la salida de países como Estados Unidos o Chile, dejaba al banco menos diversificados que sus principales competidores. “Entre México, Turquía y España se concentran el 80% del resultado mientras que el centro corporativo resta un 22% del beneficio”, indicaba.

El número uno de BBVA reconocía que desde que anunciaron la operación para hacerse con el capital de Garanti del que todavía no son dueños, ha habido una “volatilidad mayor” en los mercados, sobre todo, desde la invasión de Rusia a Ucrania, pero cree que los riesgos estarán compensados porque Turquía “es un mercado estratégico para BBVA”.

A pesar de las incertidumbres en el corto plazo, el país tiene potencial a largo plazo para crecer. La edad media es de 32 años, muy joven, y el país tiene fuertes lazos comerciales con Europa. Además, Garanti es el mejor banco de Turquía, defendía Torres.

En cuanto a la diversificación, aseguraba que BBVA está cómodo con el peso que tienen uno y otros mercados, los desarrollados y los no desarrollados y que la venta de Estados Unidos “no cambia nada”. Y en este sentido, explicaba que si hoy países como España tienen una menor contribución al resultado es porque se ha visto afectado por los tipos de interés negativos, pero una vez se normalicen “la contribución será mayor”.

En otro orden de cosas, los accionistas volvían a sacar a la luz un tema muy discutido en la junta de accionistas del año pasado: las comisiones. “Presentías unos resultados récord que en casi su totalidad de deben a los ingresos por comisiones”, aquejaban. Y en este sentido el mensaje que trasladaban es claro, la pandemia no ha sido el mejor momento para subirlas, y mucho menos, si se ponen “alfombras rojas” a los nuevos clientes, con cuentas sin comisiones y se castiga a los de toda la vida, señalaban.

Carlos Torres esquivaba el tema y aseguraba que la mayoría de los clientes del banco no pagan comisiones porque los requisitos impuestos son accesibles, «solo están basados en la contratación de al menos un producto».

Luis del Rivero irrumpe en la sala y pide la renovación del consejo

Por otra parte, ha salido a la palestra el malestar de los accionistas con la polémica de los mayores. Se valora que BBVA haya sido pionero con cuentas digitales y haya desarrollado una buena tecnología en la web y app, “gracias a ello nos acercamos al banco muchos jóvenes”, se escuchaba en la junta. “Pero vemos como tratan como ineptos a nuestros padres y abuelos, y quiero que reflexionen”. El primer espada del banco indicaba entonces que han puesto medidas encima de la mesa para atajar el problema. Entre ellas, ampliar el horario de atención al público en oficina o hacer los canales digitales accesibles.

Finalmente, un viejo conocido del banco, Luis del Rivero, (expresidente de Sacyr y accionista de BBVA) explicaba el sufrimiento que ha sufrido por el espionaje y seguimiento que ha tenido por parte del excomisario Villarejo por mandato de la entidad. Incluso ha llegado a pedir la dimisión en bloque de todo el consejo, salpicado por esta investigación. Excluyendo al turco Onur Genc, que ejerce de CEO.

No ha sido el único accionista que lo ha pedido, de hecho, otro ha mencionado “que ha caído en saco roto” las peticiones reiteradas que se llevan haciendo desde 2019. “Este consejo ha atravesado una de las peores crisis reputaciones de la historia del banco y llega la hora de su renovación”, comentaba.

Respecto al ‘Caso Zenit’, como lo nombra el banco, Torres se ha ceñido al papel indicando que “está sometido a una investigación judicial” y por parte del banco hay plena colaboración con la justicia. Pero ante todo defendía que ninguno de los miembros actual «tenemos conexión con el caso”.