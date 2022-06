Mapfre nombrará nueva consejera este año para elevar al 40% la representación femenina 

Mapfre ha iniciado la búsqueda de una nueva consejera y prevé anunciar su nombramiento antes de que acabe al año. Actualmente el consejo de administración de la aseguradora está formado por 14 miembros y 5 son mujeres. La intención es que sean 6 y que dicho consejo vuelva a recuperar los 15 miembros que siempre ha tenido.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, desvelaba este jueves durante su participación en el seminario de la Apie que “en diciembre, cumpliremos con el 40% de representación femenina” que recomienda el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas españolas.

La CNMV establece en este código que el género menos representado ocupe el 40% de los cargos en los consejos de administración a finales de 2022 y que la representación no sea inferior al 30% antes de esta fecha. Actualmente, indicaba Huertas, el consejo de Mapfre cuenta con un 36% de mujeres.

La última mujer que se incorporó al consejo de administración de la compañía fue Rosa María García García, expresidenta de Siemens España, en 2019, en calidad de consejera independiente. Con ella, Mapfre alcanzó el objetivo marcado por la CNMV de que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el 30%.

Junto a ella, también forman parte del consejo, Catalina Miñarro, que además es vicepresidenta; Ana Isabel Fernández Álvarez; Pilar Perales Viscasillas y María Letícia De Freitas. Por otra parte, Huertas reconocía que no han podido cumplir con el objetivo fijado para 2021 de contar con un 31% de mujeres en los puestos de dirección. “Estamos progresando”, justificaba. Hasta la fecha esta cifra es del 28%.

La aseguradora también se compromete, en materia de gobernanza, a que el 60% de las trabajadoras de la empresa sean mujeres. Según los últimos datos, a cierre de 2021, suponían el 55,6% del total. En paralelo, el ejecutivo revelaba que están ultimando un plan de conciliación “exigente” que les permitirá suprimir la brecha efectiva de género. O al menos esa es la intención, que baje de más del 3% actual a menos del 1%. “Existe y hay que poner en marcha estos planes para reducirla”, confesaba.

Mapfre saldrá de cinco mercados este año

En otro orden de cosas, el presidente de Mapfre anunciaba este jueves que va a desinvertir en algunos mercados, principalmente en Asia, donde se irán retirando poco a poco. En concreto en Japón, China, Malasia y Singapur. Si bien, “ha dejado de ser estratégico para el grupo”, explicaba.

Mapfre no quiere quedarse en los países donde no cuentan con negocio de seguros y su presencia es muy residual. De hecho, sus últimas cuentas muestran que, por ejemplo, en China cuentan con solo 22 empleados y los ingresos que aportó al grupo en 2021 no alcanzaban ni el medio millón de euros.

Asimismo, Antonio Huertas anunciaba su retirada de Argelia, donde el grupo dispone de 58 empleados y los ingresos superaron el año pasado los 4 millones de euros. “La presencia en el Magreb es pequeña”, apuntaba. Seguirán la estrategia de Asia. Aunque aquí también ha tenido que ver el reciente conflicto con España, al que por cierto tachaba de “lamentable».

De Turquía no se plantean salir pese a que la situación ahora es muy distinta a cuando entraron hace ya más de una década. La lira sigue en caída libr y la inflación supera ya el 70%. «Era una potencia europea importantísima», reconocía, pero la situación actual no les ha hecho cambiar de opinión, defiende que continúa siendo un gran país y «tendrá oportunidades de mejora cuando pasen las turbulencias».