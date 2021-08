Opa a Naturgy: IFM acepta las condiciones del Gobierno

La opa de IFM sobre Naturgy sigue para adelante. El fondo australiano ha aceptado las condiciones del Gobierno y ya está solo pendiente de la aprobación de la CNMV para hacer efectiva la oferta, algo que tendrá que esperar a septiembre.

El fondo informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este jueves que ha decidido aceptar la condiciones, pues “son el resultado de un diálogo institucional muy constructivo y están alineadas con los planes de inversión en Naturgy, incluyendo el apoyo a desarrollar un plan industrial para ayudar a la compañía a ser un actor principal en la transición energética”.

IFM disipa así las dudas acerca de si las condiciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez harían desistir al fondo, en el caso de que sus intenciones pasaran por provocar un giro en la compañía más destinado a maximizar el beneficio. Los australianos han sido claros: apoyan el camino emprendido por Francisco Reynés y las condiciones del Gobierno, que van en la misma línea.

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó que IFM deberá votar, tanto en el consejo de administración como en las juntas de accionistas, a favor de las inversiones en España y de todas aquellas iniciativas que promuevan la transición energética, como explicó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Deberá rechazar cualquier iniciativa que suponga desinversiones estratégicas, pérdida de empleo en España o la pérdida de la sede social en el país. La única condición que no es a cinco años, sino a tres, es rechazar la exclusión de cotización de la empresa, cuyo free flow quedaría ya muy mermado si la opa termina con éxito. Debe favorecer, además, una política de dividendo “moderada”.

La resolución de la opa, después de verano

El Gobierno apuró los seis meses que por ley tenía para aprobar la opa de IFM por el 22,69% de la energética participada por La Caixa, GIP y CVC. Este viernes se cumple el plazo y la aprobó el martes, en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones.

Este hecho ha provocado que la opa no se pueda resolver hasta septiembre u octubre. La CNMV, pese a que tiene su plácet más que preparado, no lo emitirá hasta septiembre; será entonces cuando la opa pueda empezar a andar. Si se da un mes a los accionistas para que decidan, el plazo más habitual, no se conocerá el resultado hasta octubre.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy. EFE

La única duda que sigue ahora encima de la mesa es el precio. IFM lo ha bajado dos veces para compensar los dividendos otorgados por Reynés en los últimos meses. Pero la cotización de Naturgy en los últimos meses ha llegado a superar el precio de la opa y actualmente se sitúa muy cerca.

El grupo gasístico y energético cotiza esta mañana muy próximo a los 22 euros, mientras que la oferta de IFM es de 22,07 euros por acción.

Pese a ello, en realidad no tendría sentido subirlo ahora, ni siquiera abrir esa posibilidad, porque eso empujaría la acción hacia arriba y, además, tiene tiempo para hacerlo. Incluso con la opa en marcha tiene un margen para subirlo, por lo que, aunque el fondo lo ha negado, es una posibilidad real. Pero habrá que esperar.