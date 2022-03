Podemos prepara una ofensiva en el parlamento regional para que «Unicaja siga siendo andaluza»

La posible marcha a Madrid de Unicaja, a día de hoy el único banco andaluz de referencia que sigue manteniendo su sede en Andalucía, será un nuevo asunto al que tendrá que hacer frente el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla en este agitado final de legislatura en el que parte de la oposición en el Parlamento de Andalucía reclamará que el gobierno de PP y Cs se faje para parar esta operación en fase de negociación en este momento, según ha adelantado Economía Digital.

Este jueves se ha debatido en el pleno, a propuesta de Vox, la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de reestructuración y concentración de las entidades financieras andaluzas, que finalmente ha sido rechazada con los votos en contra de PP, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos, es decir, la mayoría de la cámara salvo los 11 diputados de Vox y el grupo de no adscritos de Teresa Rodríguez. La ex diputada de Vox (y también no adscrita) Luz Belinda Rodríguez se ha abstenido en esta votación.

Según ha anunciado este jueves en el marco de este debate Guzmán Ahumada, diputado malagueño de Unidas Podemos, su grupo parlamentario prepara ya una batería de medidas con la que elevar a la opinión pública y el resto de la cámara la preocupación por las negociaciones entre Manuel Menéndez, consejero delegado de Unicaja, y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para llevas la sede de la entidad a la capital española, con el consecuente perjuicio a las arcas públicas de más de 306 millones de euros en concepto de tributos directos al erario autonómico.

Juanma Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso. EFE

Al respecto, a preguntas de este medio, fuentes de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía aseguran que “al Gobierno andaluz no le consta que esto [la salida de Unicaja de Málaga] vaya a ser así”. En esta misma línea, el grupo parlamentario socialista no cree que eso vaya a suceder, sin entrar en más detalles.

En tanto se materializa o no la intención del CEO de Unicaja de trasladar la sede del banco a Madrid, el grupo de Unidas Podemos anuncia que va a exigir que “el Parlamento se posicione y que el gobierno andaluz dé explicaciones”, en palabras de Guzmán Ahumada.

En este sentido, la estrategia que van a seguir su grupo presentar una PNL (Proposición No de Ley) “para saber si pasamos de las palabras a los hechos para defender una Unicaja andaluza y malagueña, que apueste por la obra social y económica en un contexto de recuperación económica y social en el que todos los agentes públicos y privados deben contribuir, que cuide a su mayor tesoro, sus trabajadoras y trabajadoras, y que no abandone nuestros barrios y nuestros pueblos, para lo que el Gobierno Andaluz debe pasar de autoproclamarse cascarón de huevo y pasar a los hechos”.

En esta misma línea, Unidas forzará que “los grupos parlamentarios se posicionen sobre el necesario cese tanto del representante de la Junta en la Fundación, Antonio Jesús Lopez Nieto [presidente del club Unicaja de baloncesto desde julio de 2021], como del Presidente de la misma Braulio Medel por parte del Ministerio”.

Asimismo, Unidas Podemos detalla a Economía Digital que de manera inmediata interpelará al Gobierno andaluz, cuyas competencias en materia de política financiera están resididas en la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a través de la dirección general de Política Financiera y Tesorería, con comparecencias y solicitudes de información para que se den explicaciones sobre todo lo relativo a la fusión de Unicaja y Liberbank y el papel de la Junta en todo estos asuntos, de manera directa e indirectamente.

Igualmente, Unidas Podemos pretende elevar esta consulta al Gobierno de España para reclamar toda la documentación “que tiene y que no se está ofreciendo con total transparencia”, opinan.

Concretamente, Unidas Podemos reclama al Ejecutivo autonómico “un informe sobre las repercusiones económicas y sociales de las últimas fusiones, así como en lo concreto las consecuencias del desarraigo con Andalucía de Unicaja”, adelanta Guzmán Ahumada así como un informe de la actividad de cada uno de los representantes de la Junta en los distintos organismos financieros de Andalucía, “no sólo de Lopez Nieto, de todas y todos”, incide este diputado.

Por último, en aras de la transparencia, Unidas Podemos reclamará “el número de contratos, convenios y otras fórmulas de colaboración con Unicaja que actualmente mantiene la Junta de Andalucía, las agencias y entes públicos. Así como un informe de la repercusión indirecta con Unicaja a través de distintas iniciativas que impulsan las distintas consejerías de la Junta de Andalucía”.

Vox reclama a Moreno que reaccionar para “evitar la huida de Unicaja”

La preocupación por la posible marcha de Unicaja a Madrid es compartida también por Vox en Andalucía. En declaraciones a este medio, fuentes del partido aseguran que “si se confirma esta noticia, una vez más, y muy desgraciadamente para Andalucía, las palabras triunfantes de Moreno Bonilla no se corresponderían con los hechos”.

Para Vox, “el sector primario está herido de muerte, el paro estructural se mantiene por encima de los 800.000 desempleados, la industria ve como empresas vitales para la región como Navantia o Airbus se mudan a Galicia y Madrid. Y ahora, también el sector financiero decidiría marcharse de Andalucía. Todo esto sucede mientras tenemos que soportar una y otra vez como el gobierno del Partido Popular presume de un cambio irreal y de que Andalucía es la locomotora de España”.

Sobre la negociación para el cambio de sede de Unicaja, fuentes del partido de Santiago Abascal opina “que una empresa como Unicaja, seña de identidad de la provincia de Málaga, se plantee marcharse deja muy claro como Andalucía sigue perdiendo activos para la necesaria recuperación económica. Pero lo que es peor, la gestión de Moreno Bonilla va camino de dejar a Andalucía todavía con menos recursos económicos, empresariales y laborales de los que se encontró en diciembre de 2018”, por lo que, según estas mismas voces, “exigimos a Moreno Bonilla una reacción para evitar esta huida de Unicaja”.