“Sánchez y sus socios de Podemos, ERC y Bildu no soportan el éxito económico de Madrid”

“Fuerte”, “leal” e “impulsiva”. Así describe su entorno a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a las próximas elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso. La izquierda intensifica estos días los ataques contra la líder madrileña y su lema “libertad”, pero el ‘todos contra Ayuso‘ sigue sin funcionar, según se vio en el debate electoral celebrado este miércoles. En cambio, el ‘efecto Ayuso’ sigue encabezando las encuestas. Economía Digital entrevista a la candidata del PP:

Pregunta.- Viendo que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, y usted se respetaron en el debate electoral, ¿se sentiría más cómoda teniendo a Vox como socio que a Cs?

Respuesta.- Me sentiría más cómoda con un resultado electoral que permita un Gobierno del PP que tenga las manos libres para aplicar con libertad y sin cortapisas nuestro programa. Ese es mi único objetivo a día de hoy y no me planteo otra posibilidad porque creo que es lo mejor para los madrileños.

P.- ¿Se puede seguir fiando de Cs?

R.- Estas elecciones vienen provocadas por su movimiento urdido por el PSOE y Ciudadanos a espaldas de todos, en secreto, para cambiar gobiernos regionales, con el agravante de ocuparse de estas cosas durante una crisis sanitaria. Con este precedente es muy complicado pedir lealtad a alguien.

P.- ¿Qué escenario se plantea para Madrid tras el 9M, el fin del estado de alarma? ¿Están dispuestos a ir a los tribunales si el Gobierno no reforma la Ley de Salud Pública de 1986?

R.- El Gobierno podría, si quisiera, a través de un mecanismo de urgencia y por lectura única, reformar esta ley y dotar a las comunidades autónomas de herramientas para poder aplicar medidas contra el virus. Ya en mayo del año pasado la vicepresidenta prometió que a finales de verano tendríamos una legislación alternativa el estado de alarma y un año después no han hecho nada.

P.- En vista a ello, ¿Sigue defendiendo que no tiene sentido prorrogar ahora el Estado de alarma?

R.- Sí, pero también que no se deben adoptar medidas al margen del Derecho y sin la validación de la justicia. Por tanto, tendré que preguntar a los jueces si puedo tomar decisiones para seguir preservando la salud, siempre en función de la evolución epidemiológica y con el criterio y el respaldo de las autoridades sanitarias del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No soy partidaria de judicializarlo pero es cierto que la dejadez del Gobierno central en este asunto es sorprendente, porque se comprometieron a aprobar cambios legislativos y no han hecho absolutamente nada.

“Blindaré nuestra política fiscal para evitar que Sánchez esquilme los bolsillos de los madrileños”

P.- Usted promete una rebaja fiscal, pero el Gobierno de Sánchez amenaza con una ‘armonización’ fiscal, es decir, una subida fiscal para Madrid en dos años. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para defender los intereses de los madrileños?

R.- La armonización fiscal es una falacia, un eufemismo que esconde un hachazo fiscal y un sablazo considerable. No solo aplicaré la mayor bajada de impuestos de la historia en Madrid, que beneficiará mayormente a las rentas más bajas, sino que blindaré nuestra política fiscal para evitar que Sánchez esquilme los bolsillos de los madrileños. No lo voy a permitir.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto de campaña del 4-M. Foto: EFE

P.- Si revalida su cargo al frente de la Comunidad, ¿Qué hará si las vacunas no llegan por parte del Gobierno? ¿Compraría vacunas por su cuenta?

R.- Sánchez nos prometió millones de vacunas en un calendario imposible mientras en Madrid tenemos muchos días las vacunaciones a medio gas porque no nos llegan las dosis. Tenemos capacidad de sobra para administrar 50.000 al día en hospitales, centros de salud, Wanda y WiZink Center. Reitero que estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mi mano, porque tengo esa obligación, para salvar vidas ante el Covid-19 siempre desde procedimientos garantes y legales.

P.- Una vez se supere la pandemia y se retome la acción legislativa, ¿teme una alianza de CCAA y Gobierno de Sánchez contra Madrid?

R.- Más bien del Gobierno Sánchez y sus socios de Podemos, ERC, la CUP, los herederos de ETA en Bildu y todos los que no soportan el éxito económico y la libertad que hemos construido aquí entre todos los madrileños con gobiernos del PP. Podrán seguir los agravios contra la Comunidad de Madrid desde la Moncloa pero nos seguiremos defendiendo de todos y cada uno de ellos, como hemos estado haciendo hasta ahora.

“Confío en que ese triunfo del PP en las urnas el 4-M precipite o al menos acelere el final del peor Gobierno en España”

P.- ¿Cree que su victoria al frente de la Comunidad, si sucede, puede suponer un cambio de ciclo político en España? ¿Estaría más cerca Pablo Casado de ser presidente del Gobierno?

R.- Confío en que ese triunfo del PP en las urnas el 4-M precipite o al menos acelere el final del peor Gobierno en España desde la recuperación de la democracia y que Casado sea, más pronto que tarde, un presidente para todos los españoles.

P.- No han aparecido ni Rajoy, ni Aznar, ni ningún barón histórico en su campaña, ¿Lo ha pedido usted? ¿Echa en falta a alguien?

R.- En esta campaña los auténticos y verdaderos protagonistas para el PP son los madrileños y nuestro programa, por encima de cualquier nombre. Lo que echo en falta es que las limitaciones de aforo impidan a los ciudadanos acudir en mayor número a nuestros actos donde, todo sea dicho, estamos contando una respuesta fabulosa.

P.- Desde la oposición y ciertos de sectores de opinión progresista coinciden en las últimas semanas en calificar su forma de hacer política de ‘trumpista’ o ‘postfascista’. ¿Qué responde ante esta caracterización?

R.- Que más bien soy me considero ante todo “madrileñista” y constitucionalista, defensora acérrima de mi país y de la Comunidad de Madrid. Quienes me dedican esas descalificaciones se descalifican ellos mismos; no pienso perder el tiempo con ellos.

“La izquierda polariza porque se ha quedado sin argumentos ni proyectos”

P.- Se dice que vivimos en una sociedad polarizada, de bandos, provocada por los partidos políticos. ¿Está usted de acuerdo? ¿De quién es la culpa?

R.- Tengo claro que la polarización nace y es propagada por la izquierda, especialmente cuando ve que se encamina a la derrota y que dejan de contar con el respaldo de electorado al que han estado engañando con falsas promesas. Es su forma desesperada de intentar movilizarlo y lo que consiguen, más bien, es una mayor desafección entre quienes en su día les votaron. Polarizan porque se han quedado sin argumentos ni proyectos.