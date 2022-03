Los sindicatos de Unicaja piden explicaciones ante el posible cambio de sede a Madrid

Los sindicatos de Unicaja trasmiten la preocupación que se vive dentro del banco desde hace unas semanas y piden explicaciones por las dimisiones de consejeros, las demandas al presiente de la Fundación Unicaja, o las negociaciones sobre el traslado del banco a Madrid. Aseguran que la plantilla está inquieta e incluso recurren a las instituciones públicas para que tomen medidas.

Y es que en menos de un mes han cesado de su cargo tres consejeros independientes, Manuel Conthe, Ana Bolado y Manuel González Cid; lo que ha ido acompañado de explicaciones por parte del Banco Central Europeo. Además, la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja -máximo accionista del banco- y se ha conocido que el consejero delegado, Manuel Menéndez, se ha reunido en varias ocasiones con representantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hablar de un posible traslado de la sede social del banco de Málaga a Madrid.

Santiago Temprano, secretario de comunicación de CESICA tiene claro que el camino del banco “ya no es el que parecía en verano de 2021, cuando se firmó la fusión de Liberbank y Unicaja”. No solo por la cadena de malas noticias del último mes, algo que les tiene intranquilos, sino porque el ERE se esperaba dialogado y acabaron en huelga, la primera en la historia de la entidad. De hecho, este sindicato no lo firmó porque en su opinión “se cruzaron líneas rojas”.

Leer más: El CEO de Unicaja negocia con el Gobierno de Ayuso el traslado de la sede del banco a Madrid

Recuerda que después de cerrarse la fusión se le atribuyó al consejero delegado, Manuel Menéndez, una nueva competencia: Planificación Estratégica, y esto no estaba contemplado en el organigrama, “lo que indicaba que no se están ciñendo al pacto y podían cambiar muchas cosas. El horizonte nunca estuvo claro”.

En opinión de CESICA el banco ahora mismo no es uno, la posibilidad de trasladar la sede de Unicaja Banco de Málaga a Madrid “nos consta que estuvo encima de la mesa en la fusión”, pero parecía que quedó zanjado el asunto cuando se firmó. Sin embargo, con todo lo que ha acontecido en los últimos días «ya no hay nada claro», afirma.

Y todo esto se traduce en “falta de confianza e incertidumbre” entre los trabajadores del banco que no han terminado de integrarse y ya han tenido que hacer frente a una crisis de gobernanza como se ha visto con la salida de consejeros, con Europa encima para evaluar la situación y sin que ninguna de las dos partes del banco actúe.

Desde UGT se ha lanzado un comunicado alertando de que las noticias de los últimos días van en contra de la buena gobernanza del banco y pone en peligro el futuro de los más de 9.000 trabajadores y sus familias. El sindicato recuerda que estas situaciones nunca habían ocurrido en la historia de Unicaja y apela a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Málaga, a los ministerios de Economía y Trabajo, al Banco de España y a las instituciones europeas pertinentes a que tomen de inmediato las medidas necesarias para garantizar el futuro de Unicaja Banco.

En cuanto al cambio de sede social, el secretario de UGT en Unicaja, Rubén Miguel de Andrés, revela que están “muy preocupados por la situación” porque afectaría principalmente a Andalucía, si bien, habría cambio de servicios centrales y podría provocar pérdidas de trabajo. Además, recuerda que esto no es nuevo y ya se ha comentado dentro del banco. “La plantilla está preocupada por el futuro a dos años del banco, porque todo esto pueda provocar que llegue un banco más grande y nos compre”, indica.

El responsable de CCOO en el banco, Rafael García Ledesma, asegura que “el sentir que hay entre los trabajadores” es que el consejero delegado, Manuel Menéndez, “se acabará saliendo con la suya”, y será «quien ordena y manda” como hizo en Cajastur y Liberbank. Y en cuanto a las políticas de personal, añade, “ya sabemos que con él todo acaba en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”. En este sentido, explica que Unicaja siempre ha sido sinónimo de Málaga, pero ya está contemplado que cuando se vaya el presidente, Manuel Azuaga, se hará cargo Menéndez y dan por hecho que cambiará todo, “estamos expectantes”.

Leer más: Unicaja prepara la salida de los primeros 400 trabajadores del ERE para final de marzo

El secretario general de Suma+T CIC, Jesús Barbosa, denota una guerra abierta hacia Unicaja por parte del consejero delegado y también hace referencia a que el acuerdo de fusión no se respetó desde el primer día, ya que otorgaron a Menéndez funciones que no correspondían. Por lo tanto, el cambio de sede no sería un obstáculo, aunque esté recogido en un papel que esta debe estar en Málaga.

En opinión del sindicato, las denuncias a Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja, han hecho pensar al CEO que perdería apoyo y ahora no le importa enfrentarse a todo, incluso a la propia Unicaja. “Conociendo su bagaje, desde el principio estaba claro que su intención era cambiar la sede y centralizarla en Madrid. No lo veo ni lo he visto nunca instalándose en Málaga”, concluye.