María José Cascajo, Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2023: “Me gustaría devolver a la sociedad parte de lo que me ha dado”

María José Cascajo (Madrid, 1971) es la fundadora y directora financiera de la farmacéutica HC Clover, empresa especializada en la fabricación a terceros de cápsulas de gelatina blanda que, en tan sólo 15 años, se ha consolidado como una compañía de prestigio en el sector farmacéutico, internacionalizada, diversificada y galardonada por su innovación. Una trayectoria por la que acaba de ser distinguida con el Premio Mujer Empresaria CaixaBank 2023, un galardón que reconoce el talento y la excelencia profesional de empresarias en España.

Licenciada en Ciencias Políticas y Global Executive MBA de IESE, María José Cascajo es una emprendedora curiosa e inquieta, que anima a las futuras empresarias a ser valientes y que defiende que, con trabajo, los sueños se cumplen.

¿Cómo te definirías?

Soy una persona humilde, muy sencilla, muy inquieta, y a la que le gusta mucho aprender, conocer a gente nueva y hacer muchas cosas. Desde el punto de vista más profesional, siempre he tenido mis objetivos claros, he sabido adónde quería llegar y he trabajado duro para conseguirlo.

¿Qué es lo que más destacarías de tu trayectoria profesional?

Ha sido una trayectoria de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Vengo de una familia de clase media-humilde. La vida no ha sido sencilla, pero aprendes a navegar con lo que tienes, intentando sacarle el máximo partido.

Lo que más destacaría de mi trayectoria es la voluntad de aprender y crear oportunidades para mi desarrollo personal y profesional. Igualmente, destacaría una parte más social orientada a encontrar soluciones y ayudar a personas.

A pesar de todo el esfuerzo y las dificultades que he tenido que superar, me considero una persona afortunada y me gustaría devolver a la sociedad parte de lo que me ha dado.

¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado?

El mayor reto al que me he enfrentado ha sido el de crear HC Clover y que hoy sea un referente en el desarrollo y fabricación de cápsulas de gelatina blanda.

HC Clover nace en plena crisis de 2008 y desde cero. Éramos dos personas y estábamos ante un proyecto difícil de poner en marcha ya que exigía una inversión elevada. En ese momento, las circunstancias económicas no eran las más favorables y el acceso a fondos era muy difícil. Con mucho esfuerzo y después de llamar a varias puertas conseguimos la financiación y en la actualidad HC Clover es la única CDMO (Compañía para desarrollo y fabricación por contrato) de cápsula blanda en España y está presente en 45 países.

Por otra parte, destacaría mi propio desarrollo personal. Soy una persona inquieta y me he estado formando continuamente. Tengo necesidad de aprender y mejorar. Además, todo ello ha habido que compaginarlo con tiempo para la familia y amigos. Encontrar el equilibrio ha sido un verdadero reto.

¿Qué momento difícil destacarías en esta trayectoria?

Inauguramos la fábrica en enero de 2011 y el 1 de mayo, el Día de la Madre, de 2011 se quemó. Llevábamos funcionando solo tres o cuatro meses, habíamos contratado gente y, de repente, te llaman y está todo quemado, con las instalaciones precintadas, sin poder entrar. En esos momentos sientes el peso de la responsabilidad pensando en todos los que habían creído en el proyecto. Yo había apostado todo, mis ahorros, pero también los de mi familia, y a partir de ahí ya no hay marcha atrás, lo que te queda es seguir adelante.

Entramos dentro, desprecintamos y decidimos mantener a toda la plantilla. Los proveedores también nos ayudaron mucho, trabajando de lunes a domingo; los clientes nos apoyaron, esperando a que volviéramos a reiniciar la fabricación; y el equipo de HC Clover demostró todo su compromiso. Así, el 17 de julio, sólo dos meses después, volvimos a arrancar la planta.

¿Cuáles dirías que son actualmente tus principales objetivos profesionales?

Más que como directora financiera, como accionista y fundadora de HC Clover, el principal objetivo es continuar dotando a la compañía de tecnología y situarla como líder en términos de innovación.

Esto va a suponer, por una parte, contar con un departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico con alta capacidad para innovar tanto en productos como en la forma farmacéutica de cápsula de gelatina blanda. Por otra parte, conllevará la construcción de la nueva planta y la adecuación de la actual estructura a las necesidades futuras.

¿Qué consejos darías a aquellas mujeres que quieren iniciar un proyecto empresarial?

El principal consejo que les daría es que persiguieran su sueño por encima de todo. En HC Clover siempre decimos que las cosas se hacen dos veces: cuando se sueñan en un terreno puramente mental, y cuando se hacen realidad. Creo que con trabajo duro los sueños se cumplen.

Por otro lado, creo que para iniciar cualquier proyecto no es necesario tener capacidades extraordinarias ni haber nacido con algún don especial. Sí es importante hacer buenas valoraciones y tomar decisiones pensadas, pero también hay que ser valiente e ir a por ello. El éxito está en ponerle pasión y mucho trabajo.

En mi caso, por ejemplo, una decisión valiente que marcó mi vida fue el ir a Londres después de acabar la carrera. Dejé el trabajo y el finiquito en mi casa. Un amigo me prestó 10.000 pesetas, unas 60 libras. No hablaba inglés y con ese dinero tenía tres días para sobrevivir, ¡porque el B&B costaba 15 libras al día! Aquello fue una decisión valiente. Podría parecer un poco alocada, pero era muy pensada. Valoré qué podía perder -tener que pedir prestado el dinero para la vuelta- y qué podía ganar -aprender inglés, abrirme nuevas puertas profesionales-… Y así fue, tanto profesionalmente, como personalmente. Estuve tres años trabajando allí, aprendí el idioma y conocí a mi marido y el padre de mi hijo. Creo que fue una buena decisión.

Lo resumiría con pocas palabras: “¡Hazlo! Y si te da miedo, ¡hazlo con miedo!

¿Cómo ves la situación y los desafíos del emprendimiento y liderazgo femenino en España?

Creo que hay que seguir trabajando para eliminar las barreras y dificultades que tienen las mujeres que quieren acceder a la alta dirección (autoconfianza, salario, conciliación, visibilidad, entre otros) y para lograr una igualdad de oportunidades real.

¿Dónde te ves dentro de diez años?

Me veo implicada en proyectos sociales y sostenibles donde pueda aportar todo mi conocimiento y experiencia personal y profesional.

Cuando digo ‘Sociales’, me refiero a proyectos relacionados con los derechos humanos, y cuando digo ‘Sostenibles’, pienso en proyectos que sean rentables, que generen beneficios. Es necesario que este tipo de proyectos se puedan sostener, puedan crecer y así tener un mayor impacto social. Además, los beneficios permiten que se pueda reinvertir en más proyectos.

Dada mi trayectoria profesional creo que podría aportar más en temas de educación y salud, pero no me cierro a otras áreas si puedo tener un impacto positivo.

¿Qué supone para ti el ‘Premio Mujer Empresaria CaixaBank’?

Este reconocimiento supone, por un lado, una gran satisfacción y, por otro, una gran oportunidad. Es una gran satisfacción que se haya valorado el esfuerzo y la dedicación de los últimos 15 años. Crecer como lo hemos hecho desarrollando nuevos productos en una forma novedosa desde el punto de vista farmacéutico no es sencillo y, por ello, es muy gratificante que te reconozcan la labor.

Por otro lado, es también una gran oportunidad para generar una mayor visibilidad para el proyecto y creo que me puede ayudar, sobre todo, en nuevas iniciativas que estoy poniendo en marcha y que van a tener un carácter muy social y donde la mujer va a ser muy protagonista.

Los Premios Mujer Empresaria CaixaBank

Los Premios Mujer Empresaria CaixaBank, que celebran este año su séptima edición, se han consolidado en los últimos años por su reconocimiento a la excelencia empresarial y por su contribución a fomentar la igualdad de género en la sociedad española.

Los premios constan de dos fases. En una primera fase regional, el jurado de los premios, integrado por un grupo de directivas y directivos de CaixaBank, selecciona a una ganadora por cada Dirección Territorial del banco. Posteriormente, en la fase nacional, de entre las galardonadas territoriales se escoge a la ganadora nacional.

Así, María José Cascajo se suma a Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino; y Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt, todas ellas ganadoras nacionales de las pasadas ediciones de los ‘Premios Mujer Empresaria CaixaBank’.

