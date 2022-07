Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter dispararán beneficios a las puertas del ‘hachazo’ fiscal

El próximo jueves 21 de julio arrancan las presentaciones de resultados del segundo trimestre de las empresas cotizadas. Abrirá fuego Bankinter, el banco más madrugador, mientras que los grandes del sector se concentrarán en la última semana de año. En lo que sí coincidirán todos es en una mejora general de las ganancias justo cuando se habla de la creación de un impuesto por los «impuestos extraordinarios» que generen la subida de tipos.

En medio de la polémica por el impuesto a la banca de 1.500 millones anuales anunciado por Pedro Sánchez el pasado martes, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter presentarán en los próximos días unos beneficios de más de 4.000 millones de euros en los últimos tres meses, según las previsiones de Bloomberg. En todo el primer semestre, superarán los 9.300 millones.

El beneficio trimestral de los cinco bancos del Íbex se disparará un 22%, en parte gracias a la mejora de Caixabank por unas pérdidas extraordinarias que sufrió hace un año por efectos contables de la fusión con Bankia. Pero, sobre todo, por la subida del margen de intereses en dos dígitos.

El margen de intereses de las entidades ascenderá a 16.252 millones, un 11,6% más que en el segundo trimestre de 2021, lo que impulsará el margen bruto un 6%, hasta los 22.110 millones. Sin contar el efecto extraordinario de Caixabank, ni el que tuvieron los beneficios de Bankinter hace un año, los bancos ganarán casi un 7% más: 4.031 millones.

La subida de tipos de interés ya está influyendo en el margen de intereses, que es la diferencia entre el precio al que presta dinero y al que ofrece por los depósitos, pese a que en el segundo trimestre todavía no estaba en vigor. Esto se explica porque los rumores y noticias de incrementos futuros de los tipos hicieron subir el euríbor hasta sacarlo del negativo tras seis años, lo que encarece las hipotecas variables que se van renovando. Según las entidades, ya no son tantas las variables, y las subidas aun no son significativas, pero sus resultados ya lo notarán.

Santander, líder en beneficios

La entidad que más beneficios sumará será el Banco Santander, que según las mismas previsiones, rozará los 2.200 millones entre abril y junio en todo el mundo. En toda la primera mitad de año, superara los 4.750 millones. El margen de intereses del banco que preside Ana Botín mejorará un 11,8%, hasta los 9.200 millones, mientras que el margen bruto subirá en un porcentaje similar.

BBVA ganará cerca de 1.000 millones en el segundo trimestre y superará los 2.650 millones semestrales. Su margen de intereses se disparará un 22%, hasta los 4.265 millones, pero Bloomberg cree que el margen bruto del banco presidido por Carlos Torres se incrementará en menos de un 3%, hasta los 5.250 millones.

Caixabank volverá a números negros en un segundo trimestre, después de presentar pérdidas de 605 millones el año pasado por efectos contables de la compra de Bankia. Ganará casi la misma cifra que perdió, según las previsiones: 610 millones, aunque es un 20% de lo que habría ganado hace un año sin extraordinarios. En el semestre superará los 1.300 millones de ganancias. Los márgenes de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, sin embargo, caerán: un 4% el de intereses y un 5% el bruto.

Los beneficios de Banc Sabadell serán algo más modestos, un 20%, que hace un año, con 118 millones, y entre enero y junio superará los 330 millones. El margen de intereses y el bruto del banco que preside Josep Oliu sube alrededor del 2,5%.

Bankinter mantendrá los márgenes muy estables, con subidas de poco más de un punto, y perderá un 89% de sus beneficios por la falta de los extraordinarios que obtuvo en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, los 110 millones de beneficio que esperan los beneficios para el banco que dirige María Dolores Dancausa será un 15% superior sin contar extraordinarios.

La subida de tipos y los beneficios

Pedro Sánchez anunció el pasado martes un impuesto temporal a la banca para recaudar 3.000 millones en dos años y, aunque no especificó cómo se aplicaría, lo justificó por los “beneficios extraordinarios” de las entidades por la subida de los tipos de interés. La banca se defendió asegurando que el impacto no será muy importante.

De momento, parece que se nota el impacto, si bien hay que ir con cuidado. Las previsiones de resultados del banco son globales, en todos sus negocios alrededor del mundo, y las dos entidades que presentan mayores subidas del margen de intereses son las más internacionales, por lo que la mejora de márgenes podría venir del exterior.

Además, si bien la subida se ha trasladado automáticamente a los préstamos hipotecarios variables, ese ha sido solo el primer efecto. Se espera que los bancos empiecen también a remunerar mejor los depósitos y los productos de ahorro e inversión, lo que puede reducir el diferencial. Si se lanzan a una guerra comercial para captar clientes, el efecto de la subida de tipos puede quedar aun más diluida. En cualquier caso, es cuestión de tiempo que se vean o no los efectos de la subida.