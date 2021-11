Telefónica, Pimec y la Generalitat subrayan la importancia de los fondos ‘Next Generation’ para la digitalización de las pymes

El despliegue de los fondos europeos ha empezado y parece que la gran empresa es la que tiene más que ganar. Pero las pequeñas y medianas empresas están reivindicando la importancia de que también les lleguen para avanzar en su camino hacia la digitalización. En ello han coincidido este lunes en Barcelona Telefónica, Pimec y la Generalitat de Catalunya.

El conseller de Empresa y Trabajo catalán, Roger Torrent, no quiere que las empresas catalanas se queden al margen. Es por ello, que este lunes ha vuelto a insistir al Estado en la cogestión de los Next Generation y poder acelerar la transformación digital de las pymes catalanas.

Roger Torrent, conseller de Empresa y Trabajo en la jornada ‘Cataluñaa en digital’, organizada por Telefónica. Foto: Ana Carrasco González

El conseller lo ha manifestado durante la jornada “Cataluña en digital”, organizada por Telefónica y celebrada este lunes en la torre Diagonal One de Barcelona. Torrent, ha apuntado el Govern, pide esta cogestión porque conoce “mejor” el tejido empresarial catalán y sus necesidades y no porque la Generalitat quiera “una parte más de poder”.

“Para las pymes es muy difícil hacer el cambio hacia la digitalización a la misma velocidad que las grandes empresas”. Es por ello que la Conselleria de Empresa se ha comprometido a asesorar a las sociedades para postular, captar y gestionar los proyectos e inversiones habilitadas desde la UE.

De esta manera, Roger Torrent insiste en que “hay que gestionar desde la proximidad“, para asegurar “que los fondos llegan a las pymes, por eso hemos pedido al Estado la cogestión, para poder fijar directrices de reparto y así asegurar que lleguen a las empresas”.

Pimec y Cámara de Comercio de Barcelona

En la jornada organizada por Telefónica también han participado el presidente de Pimec, Antoni Cañete y la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, para analizar los retos y las oportunidades de la transformación tecnológica para las pequeñas y medianas empresas.

Mònica Roca ha subrayado que es “imprescindible” que los fondos europeos lleguen a las pymes ya que “son una oportunidad” para la transformación digital de las empresas. En este sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio ha apuntado que es necesaria la formación y el asesoramiento de dichas empresas.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete; la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, y el director general de Telefónica Este, José Manuel Casas. Foto. Ana Carrasco González

Cañete, durante su discurso, ha incidido en la colaboración público-privada para “acompañar a las pymes” mediante ayudas económicas que tengan como elemento fundamental la formación de las mismas, remarcando la importancia de los fondos Next Generation EU. “Las empresas deben aprovechar este gran cambio y esta gran oportunidad”, ha subrayado.

Telefónica

Por su parte, el director general de Telefónica Este, José Manuel Casas Aljama, ha explicado que el problema con el que se encuentran muchas pymes es que su propio tamaño dificulta esta transformación digital. “Hay un microempresismo tan elevado en Cataluña que el cambio lo debe hacer el CEO, que es el propio propietario y es difícil que tenga las capacidades para hacer la transformación digital”, ha señalado.

El director general de Telefónica Este, José Manuel Casas, junto al conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent. Foto cedida por Telefónica

“La infraestructura no es suficiente, se necesita también asesoramiento tecnológico y formación“, ha añadido Casas. “Toda aquella empresa que no se digitalice está abocada al fracaso. Una de cada seis empresas no ha superado la crisis del Covid y son empresas que no estaban digitalizadas”, ha concluido el director general de Telefónica Este.