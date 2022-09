Topii sigue los pasos de Bizum: “Estaremos en las app de todos los bancos para facilitar el efectivo» 

Topii ha tomado el relevo de Twyp, la app que lanzó ING para que sus clientes pudieran acceder a servicios de cashback. Principalmente, retirar efectivo en miles de establecimientos, como El Corte Inglés, Dia o las gasolineras Galp. El banco se despidió el pasado mes de agosto de esta herramienta, que ahora pasará a estar integrada la app de todas las entidades españolas, pero con otro nombre.

El objetivo, incluso, es que los bancos terminen siendo socios de Topii, como ocurre con Bizum. De hecho, el funcionamiento será muy parecido a la solución de pagos ínstatenos. Será una pestaña que estará integrada en la aplicación móvil de cada banco con la que se podrá solicitar retirar efectivo en comercios.

“La idea inicial es prestar servicios a bancos y retails. Servir de intermediario para que las entidades puedan prestar servicios financieros básicos en tiendas y estas, incrementar su catálogo de productos”, explica Javier Celaya, presidente ejecutivo de Topii, a Economía Digital.

“Pero no nacemos para ser una app. La lanzaremos en una primera fase hasta que todos los bancos tengan Topii incorporado”, añade. Actualmente tienen un único cliente, ING, que es quien ha migrado a todos los usuarios que tenía en Twyp y en el propio banco.

Pero la nueva fintech ya ha iniciado conversaciones con el resto de entidades e incluso con la patronales bancarias, para que conozcan el servicio y se vayan uniendo. “La acogida está siendo muy buena. Para una entidad financiera, un acuerdo con nosotros le resuelve la cobertura de red de cajeros, sobre todo en la España rural”.

Aunque reconoce que las grandes entidades aún están valorando la proposición de ley que les obligará previsiblemente a instalar más cajeros en las zonas más despobladas, lo que está ralentizando su incorporación a Topii.

Topii lanzará su app en las próximas semanas

Entre tanto, el lanzamiento de la app está previsto para las próximas semanas, adelanta Celaya. Así, el servicio de cashback no estará limitado a los clientes que proceden de Twyp o ING y podrán usarlo usuarios del resto de entidades hasta que los bancos lo integren por completo como una herramienta más dentro de sus apps.

Su funcionamiento es sencillo. En la app se debe indicar la opción de “quiero sacar dinero en comercio”, elegir una de las tiendas adheridas a Topii (más de 30.000) e indicar el importe que quieres sacar. A continuación, se genera un código QR y una vez en la tienda, el usuario lo enseña cuando vaya a pagar.

De esta forma, pagas una compra en un comercio, por ejemplo una gasolinera, y además puedes retirar efectivo. Además, algunos reatailers ofrecen descuentos de forma automática, como Shell, que reembolsa el 4% de lo que se haya pagado por la gasolina.

El cashback en auge: más de 100.000 transacciones al mes

Al tomar el relevo de Twyp e incorporar a los clientes de ING, actualmente Topii ya cuenta con una base de clientes de cerca de 3 millones, indica el presidente ejecutivo. Esto también ha hecho que estén gestionando más de 100.000 transacciones al mes. “Y creciendo”, asegura.

De media, el reintegro que hacen los clientes es de 48 euros, aunque ING permite retiradas de efectivo de entre 20 y 150 euros en los puntos asociados, sin comisión. El de Topii explica que una vez se hayan unido los demás bancos, se decidirán los mínimos y los máximos.

Pero hay una cosa que tiene clara, no se cobrará comisión por ello. “Será decisión de cada banco si quiere repercutir las tarifas», como ocurre con Bizum. Porque es cierto que existen una serie de costes, pero por lo general no se espera que esto no suceda, afirma.

En cuanto a los establecimientos, Celaya señala que están hablado “con bastantes retailers”, principalmente del ámbito rural, que es donde más se está sufriendo la falta de acceso al dinero en efectivo.

“Lo que se busca es una herramienta que ayude a los bancos a mitigar el impacto de lo cierres de oficinas en la España vaciada. Aumentaremos la capilaridad en poblaciones pequeñas”. Por ejemplo, con supermercados locales y farmacias.

Topii, respalda por Fide, una empresa de capital español y estadounidense, también está lanzando un proyecto parecido en Estados Unidos, Guatemala, y República Dominicana. Aunque en estos países, además de retirar efectivo también permitirán hacer ingresos.