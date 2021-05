Uber utiliza 50 compañías para no pagar impuestos

Uber ha estado utilizando un complejo sistema de evasión de impuestos que incluye unas 50 compañías pantalla en Países Bajos para reducir su factura fiscal, según una investigación reciente de la organización no gubernamental australiana Center for International Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR).

En 2019, la empresa de transporte reportó unas pérdidas operativas de 4.500 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros, al cambio actual), cuando en realidad había ganado 5.800 millones (4.800 millones de euros), según la investigación de CICTAR.

Uber ya había admitido algunos detalles sobre sus negocios en Países Bajos en 2019, cuando movió sus derechos de propiedad intelectual de las Islas Bermudas al país europeo, pero la investigación de esta organización arroja algo más de luz sobre cómo la compañía ha estructurado su red de empresas pantalla.

“Esto es la Liga de Campeones de la evasión fiscal”, asegura Jason Ward, el principal analista de CICTAR, en declaraciones al medio neerlandés De Groene Amsterdammer.

Uber no respondió a las peticiones para dar su punto de vista sobre esta noticia.

La compañía transfirió su propiedad intelectual a través de un “préstamo” de 16.000 millones de dólares (unos 13.200 millones de euros) desde una de sus filiales en Singapur que es dueña de una de las empresas pantalla, una maniobra que le permite a la compañía ahorrarse 1.000 millones cada año durante los próximos 20 años, según estos investigadores.

“Uber ha sobrecargado su estrategia de evasión fiscal”, asegura Ward a Business Insider, utilizando un sistema para evitar los impuestos que es “mucho más útil y viable” en Países Bajos.

CICTAR también ha detectado varias filiales neerlandesas de Uber que no han realizado los informes financieros obligatorios, mientras que en India, Uber paga menos de un tercio del impuesto del 6% que el país impone a las empresas multinacionales.

“India está desesperada por obtener ingresos públicos” para combatir la crisis provocada por la pandemia, y compañías como Uber pueden evitar contribuir gracias a sus esquemas de evasión fiscal, según Ward.

En Australia, esta organización detectó que Uber pagaba 30,5 millones de dólares menos de los que le corresponden, según explican en el artículo del Groene Amsterdammer.

Los sofisticados ejemplos para reducir su factura fiscal al mínimo teniendo negocios con ingresos multimillonarios suponen un desafío de largo plazo para los gobiernos que quieren reforzar el cumplimiento fiscal a nivel fiscal ante las poderosas compañías y los individuos.

Como respuesta, algunos países, entre ellos el nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden, están abogando por un impuesto mínimo de sociedades global y otras medidas para reducir la evasión fiscal, que según la organización internacional Tax Justice Network cuenta a los gobiernos unos 427.000 millones de dólares anuales.

