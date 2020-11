BBVA comprará Banc Sabadell, según el mercado

16 de noviembre de 2020 (10:32 CET)

“Hoy la noticia es la transacción en los Estados Unidos, no posibles compras. No vamos a hacer comentarios”, aseguró Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en la conferencia con analistas de esta mañana para explicar la venta de BBVA USA Bancshares a PNC por 11.600 millones de dólares, unos 9.700 millones de euros.

Muchas de las preguntas de los bancos de inversión iban en esa dirección: ¿la entidad usará parte de este dinero para comprar otro banco? Las respuestas poco se movieron del no comment pero el mercado lo ve claro y señala a Banc Sabadell. Los rumores sobre una compra del banco catalán no han cesado y la misma entidad vasca no los ha desmentido.

Esta mañana, tras anunciarse la venta de BBVA en los Estados Unidos poco después de las 7, hora española, el segundo mayor banco español se ha disparado en bolsa. Sus acciones suben más de un 5% desde la apertura. Pero lo que más llama la atención es que las del Sabadell, muy castigadas en los últimos años, crecen más del doble. Un 11% sobre las 10 de la mañana.

Onur Genç, consejero delegado de BBVA. EFE

BBVA tiene 10.000 millones y con algo más de 2.000 puede comprar el Sabadell. Eso es lo que el mercado interpreta que va a pasar, o que tiene, al menos, altas posibilidades de suceder. El banco de Torres ha explicado que usará ese dinero para incrementar el dividendo y para crecer, y también habla de una gran compra de acciones, que generará una autocartera que puede ir a dividendo pero también a una fusión.

“Es nuestra obligación analizar las posibilidades que surgen”, ha asegurado Onur Genç, consejero delegado de BBVA, ante los analistas, pero no ha dado más detalles. “Hoy no podemos ser más específicos, solo decir que tenemos un exceso de capital y si lo reducimos, será para generar más valor y dar más remuneración a nuestros accionistas”.

En la presentación de los resultados del tercer trimestre, el propio Genç aseguró que estaban estudiando oportunidades en varios mercados, no solo en España, aunque no negó la posibilidad de crecer mediante fusiones o adquisiciones en el país, y específicamente con la entidad que preside Josep Oliu.

BBVA vende el grueso de su negocio en EEUU

BBVA ha anunciado este lunes la venta de su filial en los Estados Unidos a PNC, cuyo cierre está previsto para mediados de 2021. La transacción incluye todo el negocio minorista, con 102.000 millones de dólares de activos, 637 oficinas y un beneficio atribuido de 587 millones de dólares.

En cambio, la operación no supone la salida total de EEUU pues el acuerdo no incluye la venta del negocio institucional, que lleva a cabo su bróker dealer, BBVA Securities, ni tampoco la participación en Propel Venture Partners.

Estos negocios excluidos de la operación se traspasarán desde BBVA Bancshares a otras sociedades del banco español antes del cierre de la operación. Además, la entidad que dirige Onur Genç seguirá ofreciendo banca corporativa en EEUU a través de su sucursal en Nueva York.