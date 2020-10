BBVA, sobre la compra del Sabadell: “Analizaremos todas las oportunidades”

30 de octubre de 2020 (12:50 CET)

El nombre del BBVA suena siempre que hay campanas de fusiones o compras de bancos en España. Lo hizo con Bankia aunque finalmente terminará diluida tras la fusión por absorción con Caixabank, y ahora suena con fuerza para quedarse con el Sabadell con una operación parecida a la de las dos antiguas cajas.

En la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre, el consejero delegado del segundo mayor banco español, Onur Genç, admitió que está analizando una fusión por absorción del banco catalán, aunque también quiso dejar claro que trabaja en el crecimiento orgánico y que estudia todas las oportunidades que pueden surgir.

“Nuestro objetivo es el crecimiento orgánico pero analizaremos todas las oportunidades por si pueden aportar valor. No solo en España sino en todas partes”, explicó el primer ejecutivo de BBVA. “Tenemos a toda la organización enfocada al crecimiento orgánico y 20 personas analizando oportunidades”, añadió Genç, para enfatizar el enfoque de la entidad.

Onur Genç (BBVA): “Si vemos que se puede crear valor con una compra o una fusión, lo haremos. Si no, no"

Pese a ello, no desmintió el interés en Banc Sabadell. Preguntado por si este equipo de 20 personas analizaba la compra del banco que preside Josep Oliu, Genç trató de esquivar la cuestión: “No le voy a responder, porque están analizando muchas cosas”. Pero sí admitió que siguen muy interesados en crecer en España. “Claro que queremos”, respondió.

“Si vemos que se puede crear valor con una compra o una fusión, lo haremos. Si no, no lo haremos. No tenemos obligación de hacerlo en ningún país, tenemos cuota suficiente en muchas geografías como para seguir en solitario”, agregó para dejar clara la hoja de ruta de BBVA.

La presión lanza el Sabadell a brazos de BBVA o Kutxabank

Tras el anuncio de fusión de Caixabank y Bankia, y con la de Unicaja y Liberbank en marcha, Banc Sabadell se ha convertido en el objeto de todos los focos pues se espera que busque una operación corporativa que le permita crecer. Han aparecido dos opciones principales: BBVA y Kutxabank, opción, esta última, que podría garantizar la supervivencia de la marca Sabadell.

BBVA presentó este viernes sus resultados del tercer trimestre, en el que ganó 1.141 millones de euros, superando la previsión de los analistas gracias a la mejora en México y Turquía.