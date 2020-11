10 de noviembre de 2020 (19:52 CET)

En U, V, W, K o en forma del símbolo de Nike. Estas son algunas de las formas en las que se han intentado explicar la recuperación económica de España, de la Unión Europea o del PIB mundial.

Según han avanzado los meses de la pandemia, las previsiones -sobre todo en España- han ido a peor y se ha cambiado de dibujo en el crecimiento de las economías. Todo indica que la economía española caerá más de un 12%, según los datos que maneja Bruselas, Banco de España o BBVA Research, por lo que la forma de U o de V parece totalmente descartada. Más aún cuando se espera que el año que viene el PIB no se estire todo lo esperado a inicios de la crisis del coronavirus.

Pero para César Molinas Sans, reputado economista que introdujo en España la Teoría de las Élites Extractivas, nuestro país crecerá en forma de U al cuadrado. O lo que es lo mismo, hay que atender a dos formas de U para explicar la recuperación económica.

La clase media, en entredicho

El experto económico, por tanto, dibuja dos U. Una de ellas es la de la oferta y de la demanda. Ambas caen a un ritmo frenético, la zona de abajo atiende a los meses de confinamiento y el palo de la derecha es la recuperación casi en vertical.

La otra de ellas, traza el empleo. El palo de la izquierda y el de la derecha según el economista, pertenecen a los empleados de baja y alta cualificación, desde personal de limpieza a ingenieros, mientras que la parte de abajo de la vocal es la de la clase media, que tiene una difícil situación ante la salida de la crisis.

“Los empleos poco cualificados como la hostelería, limpieza o transporte y reparto se van a recuperar pronto porque la demanda ya está creciendo en plena pandemia. En el otro lado de la U se encuentran los empleos que requieren un gran aprendizaje, que tienen una gran oferta y poca demanda, por lo que tampoco sufrirán”, narra Molinas.

Sin recuperación

Así, la clase media tendrá graves problemas para salir adelante. “Estos empleos no se van a recuperar. Pongamos el ejemplo de la banca. En pocos meses se han destruido miles de puestos porque no son necesarios y hay otros sectores que también sufrirán”, señala.

El economista entiende que la crisis del coronavirus ha acelerado el proceso de transformación en sectores clave y en muchas empresas. En este sentido, Molinas considera que los Gobiernos y el sistema económico deberían dejar caer a aquellas empresas que no sean rentables.

La opinión de Molinas coincide con la del Banco de España. El supervisor bancario ha pedido en diversas ocasiones durante la crisis que el sistema público no sostenga a empresas zombies, es decir, que aquellas empresas que no tengan rentabilidad no se escuden en el apoyo de las arcas públicas para su mantenimiento.