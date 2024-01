Al descubierto el mayor temor de Cristiano Ronaldo después de haberlo ganado todo

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia y sus logros deportivos le han aportado unas ganancias millonarias que nunca se imaginó cuando era un niño pequeño. Su familia era muy pobre y tuvo que luchar mucho para llegar a debutar con el Sporting de Portugal.

Por suerte, el luso ha tenido mucha más suerte en la vida y puede dar a sus hijos todos los caprichos posibles. Junto a Georgina Rodríguez, han compuesto una gran familia. El problema es que considera que tal vez tenerlo todo en esta vida puede afectar a la motivación en un futuro, y es el mayor miedo que tiene.

Esto se lo confesó a Khabib, luchador de MMA con quien Cristiano Ronaldo comparte una gran amistad. El jugador del Al-Nassr es un gran aficionado a este deporte y habitualmente se le ha podido ver cerca del ring, viendo peleas de algunos de los mejores de esta modalidad.

Cristiano Ronaldo quiere que Cris Jr sea su sucesor

Aunque es difícil pensar que se pueda llegar a ver otro futbolista como Cristiano Ronaldo, su misión es que su hijo mayor, Cris Jr, sea su sucesor. Desde que nació se ha especulado mucho con el nivel que podría tener y durante estos años ha estado en las canteras de todos los equipos donde ha jugado su padre.

Cristiano Ronaldo durante el partido de la Liga de Naciones ante España. EFE/Jose Manuel Vidal

Al pequeño no le faltará de nada en cuanto a nivel de vida, pero el mayor temor del portugués es que tenga falta de motivación, esa que él tenía de pequeño cuando no podía ni comprarse unas botas. Aún es pequeño, pero la ambición y el hambre competitivos son dos aspectos claves en la carrera del ex del Real Madrid.

Incluso para Khabib, considerado uno de los mejores luchadores, Cristiano Ronaldo es todo un ejemplo de superación y lucha. A sus casi 39 años, sigue anotando goles y trabaja como si tuviera 17 años, una de las claves de que siga manteniendo una forma física de escándalo.

Cristiano Ronaldo celebra un gol de penalti en un partido con Portugal. EFE/EPA/JOSE COELHO

Si Cris Jr sigue los pasos de su padre, aún es pronto para decirlo. En estos momentos está en las categorías inferiores del Al-Nassr y es uno de los mejores, aunque tiene que lidiar constantemente con las comparaciones.