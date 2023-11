Graves problemas para Laporta y el Barça: denuncian situaciones «inhumanas» en las obras del nuevo Camp Nou

Joan Laporta prometió a los culés que iba a reformar el Camp Nou, una medida que llegó este verano después de varias temporadas recuperándose de una dura crisis económica. El Barça estará jugando en el Estadio Lluís Companys hasta la temporada que viene, momento en el que la obras estarán más avanzadas.

El problema es que la situación que viven los obreros está siendo insostenible. El Periódico ha tenido la ocasión de entrevistar a Mohamed, uno de los trabajadores, quien ha confesado el mal estar toda la plantilla: “Realizamos 56 horas semanales por un salario de unos 1000 euros. Es explotación física y psiquiátrica”.

Estadio del Camp Nou. EFE/ Alejandro García/Archivo

En el caso personal de Mohamed, explica que está durmiendo en la calle debido a que no encuentra un alquiler en Barcelona: “He tenido que dormir en la calle porque, si no, me quedaba sin trabajo. Para mí, es imposible encontrar un piso en condiciones y menos en Barcelona. Te piden fianzas, te piden contratos”

Joan Laporta explica que las obras las lleva una empresa subcontratada

El artículo que han publicado los compañeros de El Periódico ha generado gran revuelo y desde el Barça han confirmado que nada tiene que ver con ellos. Laporta contrató a Limak, una empresa de construcción que nada tiene que ver con ellos. Niegan que haya habido problemas con las inspecciones de trabajo, pero desde el medio anteriormente mencionado aseguran que se ha abierto una investigación.

Joan Laporta da una rueda de prensa. EFE/Alejandro García

En el contrato que los trabajadores firmaron, se establecía una jornada de lunes a viernes, pero Mohamed ha confesado que también trabajan los sábados. Estas horas extras no son abonadas, incumpliendo las leyes laborales. De hecho, el salario anual está por debajo del SMI de 2023.

Aunque parece que las obras avanzan bien, Laporta tendrá que buscar una solución después de la denuncia de las últimas horas. Se espera que en noviembre de 2024, el Barça ya pueda volver al Camp Nou, siempre y cuanto se cumplan los plazos establecidos por la constructora.

Joan Laporta, durante un acto el 7 de enero de 2021 | EFE/AG/Archivo

Sea como fuere, a Laporta se le acumulan los problemas después de haber sufrido la baja de Gavi, quien estará fuera al menos nueve meses después de una grave lesión en el partido de España ante Georgia.