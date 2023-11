Laporta no estará en el palco durante el partido del Barça ante el Shakhtar: no viajará a Alemania por recomendación médica

La expedición del Barça ha viajado a Alemania sin Joan Laporta, una noticia que ha encendido todas las alarmas, ya que es habitual ver al presidente acompañar a sus jugadores. Esta vez no podrá apoyarles durante el partido ante el Shakhtar Donetsk debido a un problema de salud.

Hace un par de meses, el presidente azulgrana comentó en una entrevista que estaba atravesando una trombosis venosa profunda. Desde septiembre se está sometiendo a pruebas médicas, así como siguiendo una dieta muy estricta para tratar de adelgazar y solventar sus problemas.

Joan Laporta y Enrique Cerezo posan en el palco junto al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida

De hecho, desde que comenzó a alimentarse bajo directrices médicas, Laporta ha adelgazado 10 kilogramos. Al diagnosticarle esta dolencia, estuvo una semana en reposo en su casa de la Costa Brava y pronto comenzó a trabajar con el equipo, eso sí, con cuidado sin hacer muchos esfuerzos para evitar la coagulación.

El médico de Laporta aconseja al presidente no viajar en avión

Según han informado los compañeros de Relevo, al sufrir esta enfermedad, el médico de Laporta le aconsejó que no cogiera aviones, a no ser que fuera estrictamente necesario. La presión puede acelerar la coagulación, provocando hinchazón y dolor en distintas partes de su cuerpo, especialmente las piernas.

Joan Laporta durante su comparecencia ante los medios. EFE/Quique García

Por ello, desde que le diagnosticaron la enfermedad, no ha cogido ningún vuelo por precaución. Este es el motivo real por el que no estará en Hamburgo con el Barça. A pesar de que el Shakhtar es un equipo ucraniano, la guerra con Rusia ha provocado que tengan que jugar fuera del territorio, escogiendo tierras bávaras como hogar.

Al partido ante el Mallorca tampoco acudió, pero a Oporto sí, debido a que se desplazó en tren, al igual que a la gala del Balón de Oro en París. No estará en Hamburgo y no porque no lo haya intentado. El problema es que para ir a la ciudad bávara desde Barcelona no hay ninguna combinación por tierra adecuada para llegar.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. EFE

Como ya pasó en Mallorca, quien representará al Barça en el palco será Rafa Yuste, persona de máxima confianza de Laporta y vicepresidente de la entidad. En esta ocasión, espera que de algo más de suerte y puedan llevarse los tres puntos para seguir sumando en UEFA Champions League.