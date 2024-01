Xavi Hernández, dispuesto a renunciar a todo el salario que le queda en su contrato si es despedido del Barça

Xavi Hernández acaba de cumplir dos años como técnico del Barça. Llegó en uno de los momentos más complicados de la historia del club y tomó las riendas, devolviendo la ilusión a los aficionados. Ahora no atraviesa su mejor situación después de perder ante el Real Madrid en la Supercopa.

En La Liga EA Sports los resultados no están siendo los esperados y parece prácticamente imposible que puedan revalidar el título. Aun así, mantiene la confianza de Joan Laporta y Deco, quienes le defendieron tras la dura derrota en Arabia Saudí. Aun así, ha dejado claro cuáles son sus planes de futuro.

Xavi Hernández en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. EFE/ Rodrigo Jiménez

En la previa del partido ante el Unionistas de Salamanca, Xavi confesó que si no gana la Copa del Rey o la Champions League se irá al terminar la temporada. Tiene contrato hasta 2025 y el gran problema es que si quieren echarlo, tendrán que abonarle un finiquito millonario que, tal y como está la situación económica, será difícil.

Leer más: Mourinho podría protagonizar el gran bombazo de 2024 siendo el sustituto de Xavi Hernández en el Barça

Xavi rechazará el finiquito y se irá del Barça sin recibir ninguna bonificación

Si en la entidad toman la decisión de que Xavi Hernández no debe seguir en el banquillo del club, no pondrá ningún impedimento. Antes que todo, el catalán es un culé más y al igual que todos los aficionados y dirigentes, quiere lo mejor. Si él no puede ser la solución para lograr títulos, hay que dejar paso.

Joan Laporta asiste a la presentación oficial del equipo Fundació Barça Genuine. EFE/ Alejandro García

Por eso rechazará el finiquito, para impedir males mayores al equipo. Laporta tendrá de esta manera la posibilidad de dar salida sin presión, agradeciendo siempre el trabajo y la valentía que tuvo de llegar al equipo cuando más le necesitaban, sin haber tenido experiencia previa entrenando en Europa.

Aun Xavi puede mantener su puesto. Todo pasará por ganar títulos, tal y como ha confesado en rueda de prensa. Su primer gran reto será esta noche ante el Unionistas de Salamanca, equipo de Primera RFEF que ya se ha cargado al Villarreal en el torneo del K.O.

Xavi Hernández durante el entrenamiento que el equipo azulgrana. EFE/Enric Fontcuberta.

En el mes de febrero tendrá otra final ante el Nápoles en octavos de UEFA Champions League, un torneo especialmente ilusionante para los culés, ya que llevan bastantes años haciendo un papel bastante mediocre.