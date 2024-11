El Fiscal Superior de Galicia niega una persecución judicial contra Álvaro García Ortiz: “No creo en el lawfare”

El Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha afirmado que no no cree «en el lawfare ni en cosas parecidas» y sí en «el buen hacer de los magistrados y del poder judicial». «Los ciudadanos tendemos a interpretar las cosas según nos va. Insisto, yo no veo ningún lawfare en ningún lado y, a mi juicio, los jueces españoles son en general de absoluta confianza».

Así se ha pronunciado en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha sido preguntado por la investigación contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Suanzes ha reconocido que el momento que vive la Fiscalía General es «de una enorme tensión» que, ha apuntado, «tiene importantes problemas también de naturaleza accesoria o derivados».

Sin embargo, ha apelado a la «lealtad institucional» para no pronunciarse sobre si García Ortiz debe o no dimitir. «Cualquier decisión que se tome sobre esta medida de dimisión o no es en sí mismo un reflejo de salud y ética democrática», ha aseverado.

Asimismo, ve obvio que esta situación tiene «una repercusión institucional» porque la Fiscalía es «uno de los pilares esenciales», pero, ha insistido, «las instituciones son mucho más fuertes que los cargos que las representamos». «Yo confío y sé que la Fiscalía General, sí, ha habido un daño reputacional ahora, saldrá adelante y tendrá el reconocimiento que corresponda, cualquiera que sea la solución que tenga lugar en ese ámbito judicial», ha zanjado.

Sobre la sentencia del ‘caso Alvia’

Cuestionado sobre si la Fiscalía va a recurrir la sentencia que condena a Andrés Cortabitarte, Fernando Suanzes no ha querido adelantar una decisión que, ha avanzado, ya «está tomada».

«En breve diremos lo que vamos a hacer», ha manifestado antes de señalar que entiende el enfado de las víctimas después de que la Fiscalía retirase su acusación contra el excargo de Adif. «Siempre hemos dicho que lo entendemos. Los papeles no sangran, solo la víctima comprende lo que sucede», ha expuesto.

Además, entre otros asuntos, el Fiscal Superior de Galicia también ha hablado sobre otros delitos que suceden en la comunidad gallega, como los relacionados con la ciberdelincuencia, de los que ha destacado que «solo se denuncia un 10% de lo que realmente ocurre».

En todo caso, ha afirmado que la justicia «está preparada relativamente» para atajar estos delitos porque los avances en esta materia, ha manifestado, «requieren de una formación constante». «Continuamente se introducen mecanismos nuevos con los que hay que luchar», ha explicado.

En relación con los delitos de violencia de género, Fernando Suanzes ha defendido que los protocolos existentes «funcionan adecuadamente», aunque eso, ha añadido, «no quiere decir que haya que seguir mejorando, formándose e introduciendo nuevas iniciativas».

En esta línea, ha destacado la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado de Violencia sobre la Mujer, «que desarrolla una labor importante».

Inseguridad en Galicia

Por otra parte, preguntado por el juicio por el asesinato de Samuel en A Coruña, el fiscal superior ha afirmado que se ha desarrollado «de forma muy correcta» y que ahora es el turno de dejar «reflexionar» al jurado.

Cuestionado sobre si ha aumentado la inseguridad en Galicia, Suanzes ha opinado que la comunidad tiene «unos niveles de criminalidad relativamente aceptables». «No creo que haya un sentimiento en el ámbito de Galicia de inseguridad ciudadana», ha remarcado para, a continuación, indicar que hace años las trifulcas «terminaban con puñetazos» y hoy en día «hay casos que terminan en palos o apuñalamientos», lo que, ha reconocido, «puede generar un sentimiento de inseguridad».