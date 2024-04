“El consumo consciente es una tendencia actual y futura muy importante”

Vegalsa-Eroski celebra en 2024 el primer aniversario de la implantación de su programa de acompañamiento a proveedores locales en Galicia. El objetivo de Vegalsa-Eroski es acompañarlos en la mejora de las prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que aplican en sus empresas, siguiendo los criterios ESG.

El proyecto, que ha sido ofrecido en julio de 2023 a 300 productores con los que la entidad colabora en Galicia, cuenta con tres fases. En una primera fase de diagnóstico, Vegalsa-Eroski identificó el estado de los diferentes aspectos de calidad y sostenibilidad de los productores participantes, a través de un formulario online con cuestiones sobre aspectos sociales y de buen gobierno.

Tras recibir la información, Vegalsa-Eroski redactó un informe del diagnóstico, con el objetivo de comunicar a cada productor su estado de situación con la identificación de posibles áreas de mejora.

Por último, la compañía de distribución llevará a cabo la tercera fase, la de formación, a través de webinars, boletines y jornadas para facilitar a los productores la capacitación de sus trabajadores y el desarrollo de mejoras en sus productos y procesos.

En 2023, uno de los proveedores ha sido Lugar Da Veiga, una panificadora especializada en la elaboración de tostas de pan seco conocidas como Galletas Mariñeiras. Su coordinador general, Xosé Lois Lamazares, ha mostrado su agradecimiento por poder participar en la implantación del programa.

¿Qué ha supuesto el programa de Vegalsa-Eroski para Lugar Da Veiga?

La participación en el programa nos permitió hacer un diagnóstico de nuestra situación en materia de prácticas medioambientales y ESG y descubrir nuestras debilidades en esta materia.

También se trata de un instrumento que nos va permitir alinearnos con el perfil de consumidor de Vegalsa-Eroski y avanzar en una relación de intercooperación como proveedor de Vegalsa-Eroski.

¿Qué papel ha tenido el programa de Vegalsa Eroski en vuestras prácticas medioambientales y de ESG?

La herramienta de diagnóstico nos parece una herramienta adecuada y completa y que se adapta a la realidad de la gran mayoría de las empresas. Lo mismo decir del informe final, muy completo y útil para la empresa, sobre todo para detectar los puntos débiles en los que debemos profundizar y para tener una referencia de nuestro posicionamiento dentro del sector.

En relación a la herramienta para el cálculo de la huella de carbono, se trata de una herramienta muy intuitiva y que recoge la información de una forma práctica y sencilla.

¿Notáis que el consumidor quiere alinearse cada vez más con estos objetivos?

Lo vemos claro. El consumo consciente, que obedece a inquietudes del consumidor, es una tendencia muy importante del consumo actual y futura.

El consumidor no solo compra un producto porque le gusta, porque le aporta utilidad, por precio, … también lo compra por el proyecto que está detrás, su compromiso socio-laboral, sus valores, su implicación con el medio ambiente, por su compromiso con el territorio, etc.

¿Cómo estáis intentando reducir vuestra huella de carbono desde Lugar Da Veiga?

Se trata de un proceso de producción intensivo en trabajo, lo que implica una reducción del consumo energético importante, en comparación con un proceso más industrial/ automatizado.

En relación a los proveedores, tratamos de que la primera opción sea comprar materias primas producidas o transformadas en nuestro entorno más próximo.

También apostamos por autoconsumo energético, procedente de fuentes renovables o menos agresivas ambientalmente; plantas fotovoltaicas, suministro de luz procedente de energías renovables 100%; reducción del consumo de agua a través de una planta de recogida y tratamiento del agua de la lluvia, para actividades no productivas; sanitarios, jardinería, fuentes, lavado de zonas no productivas, etc., y el reciclaje y gestión de residuos no orgánicos (plásticos, papel, cartón, etc).

¿Creéis que programas como este puede ayudar al consumidor a dar más importancia a los productos locales?

Claramente sí. Uno de los grandes problemas/ dificultades en este ámbito, consumo de productos locales, es la falta de información y sensibilización del consumidor respecto al valor que generan/aportan estos productos a la comunidad más cercana.

En este sentido este tipo de programas, si cuentan con la divulgación adecuada, pueden ser una herramienta importante para este objetivo. Para ello es fundamental su divulgación y hacer llegar al consumidor final los resultados y conclusiones finales del programa.