El ‘oro de Galicia’: estas son las propiedades medicinales que aporta la miel

La miel es uno de los alimentos que llevan más tiempo en la vida del ser humano. Su sabor y su capacidad de endulzar sin tener que recurrir al azúcar de caña son algunas de las cualidades que lo hacen tan popular, pero además posee propiedades medicinales muy saludables que aumentan todavía más el valor de este producto.

Galicia es tierra de miel. La denominación de origen ‘Mel de Galicia’, amparada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) avala la calidad del producto, que se puede producir en colmenas de cuadros móviles, por decantación o centrifugación. Tiene varias presentaciones: en estado líquido, cristalizada o cremosa. Además, la miel gallega tiene una gran variedad de tipos según su origen botánico: hay mieles multiflorales y también monoflorales, y dentro de estas últimas pueden ser de eucalipto, de castaño, de zarzamora o de brezo.

El proceso se desarrolla en un marco ecológico, ya que no se utilizan químicos sobre las abejas ni sobre las colmenas en ningún momento, tampoco durante la recogida de la miel. Además, no se da de comer a los insectos con ningún tipo de alimento para no interferir en el proceso de producción.

Antioxidantes y vitamina C

La miel aporta un amplio abanico de beneficios medicinales ya que es fuente de antioxidantes y vitamina C, por ejemplo. Según detalla un estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Aerobiología y Apicultura de la Universidade de Vigo, liderado por Carmen Seijo, además de aportar valor nutricional posee hasta 180 sustancias diferentes.

“La miel realiza un aporte de minerales, vitamina C, antioxidantes y otras sustancias muy interesantes desde el punto de vista nutricional. Es un alimento nutritivo no solo por su composición principal, sino también por sus sustancias secundarias», explica Seijo.



Imágenes de Mel O Cortizo y O Poder das Flores

La investigadora advierte también que esta composición puede variar según el tipo de miel, de manera que el contenido mineral, en potasio, magnesio o calcio es más alto en la miel de castaño que en la de eucalipto o zarzamora. Además, este tipo específico de producto «presenta más concentración de vitamina C que otras mieles».

¿Qué provincia produce la miel con más minerales?

No todas las mieles de Galicia son iguales. La zona geográfica donde se produzca influye en los azúcares y minerales del producto, así como en otros aspectos de su composición. Una tesis doctoral presentada por María Shantal Rodríguez Flores explica que las provincias gallegas cuya miel de castaño tiene mayor contenido mineral son Ourense y Lugo, mientras que A Coruña registra los valores más bajos.

Más específicamente, la investigación de la doctora Rodríguez arroja que Ourense y Lugo son las provincias cuya miel tiene más cantidad de potasio, magnesio y fósforo. Mientras, el producto de A Coruña es el que más hierro y sodio aporta, al tiempo que el pontevedrés destaca por su contenido en calcio.

Si se buscan las mieles con mayor calidad de Galicia, acorde con el veredicto de la XIX Cata de las Mieles de Galicia celebrada en 2020, tienen el oro «O Poder das Flores», de Javier Carreiras Cuadrado, y la miel «Ouro Puro», de Iván Marrube Rodríguez (ambas marcas de Alfoz, Lugo). Les sigue «Mel O Cortizo», de Avelina Calvo Munín (Lalín, Pontevedra) y completa el podio «O Trobo Mel do Valadouro», de Mª Fe Sixto Pernas (Valadouro, Lugo).