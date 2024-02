Adega carga (otra vez) contra Altri y pide su exclusión del Perte de descarbonización

La asociación ecologista Adega reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que excluya a la pastera lusa Altri de los fondos del Perte para la descarbonización industrial. En esta petición también incluye a la pastera Ence al considerar que ambas “incumplen las condiciones de las ayudas y el marco normativo europeo”.

Los ecologistas explican en un comunicado las “contradicciones” que reflejan los proyectos de ambas empresas, que han confirmado su intención de optar a los fondos europeos.

Con respecto a Altri, desde Adega consideran que «bajo el pretexto» de contribuir a reducir las emisiones de carbono, «esconden un mayor consumo de recursos naturales, una mayor contaminación y la degradación de hábitats y servicios ecosistémicos clave». Es decir, «justo lo contrario» de lo que pretenden el Perte para la descarbonización industrial y el marco normativo europeo.

Argumentos de Adega

Según apuntan, tanto la compañía portuguesa como Ence optan a ayudas de la línea de captura de carbono, pero ha matizado que el Perte condiciona las ayudas a que los proyectos «no contravengan el principio de Do no Significant Harm (DNSH)», es decir, que no provoquen daño significativo ambiental y no afecten negativamente a alguno de los 6 objetivos medioambientales del Reglamento 852/2020.

Dicho reglamento, relativo a las inversiones sostenibles, establece como objetivos medioambientales que deben ser respetados la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos; la transición para una economía circular; la prevención y control de la contaminación; y la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Para Adega, «queda muy claro» que Altri y Ence incumplen «al menos cuatro de estos objetivos y, posiblemente, también los otros dos», y ha preguntado «cómo es posible» que estas celulosas intenten «hacer ver» al Ministerio de Industria que sus proyectos contribuyen a hacer un uso sostenible y a proteger los recursos hídricos y marinos, o a reducir la contaminación.

Al respecto, ha recordado que sus procesos industriales son «muy intensivos» en el consumo de energía y de recursos naturales como el agua, y deterioran los hábitats naturales al requerir enormes cantidades de madera de eucalipto, entre otras cuestiones. Por ello, ha instado al Ministerio a considerar estos factores a la hora de evaluar sus proyectos.

«Es muy evidente que no cumplen (los requisitos de la UE), por lo que el Ministerio no debería siquiera admitir a trámite esos proyectos», han sentenciado desde la organización ecologista.