Alcoa, en busca de ayudas, perdió 120 millones de euros en España hasta septiembre

Alcoa hace recuento de daños ante el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia. Este viernes tuvo lugar la mesa de seguimiento de la compañía con representantes de las tres partes además del comité de empresa. La cita se produjo después de que los americanos decidiesen dejar en suspenso, de forma temporal, la compra de un horno de cocción de ánodos de 109 millones de dólares y que supone casi el 60% del total de las inversiones que acordó destinar a la planta a principios de año con los trabajadores.

Los de Pittsburgh aseguran que están comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones que suscribieron en el acuerdo de viabilidad de la planta de San Cibrao pero, a la vez, dejan claro que necesitan ayuda de las administraciones públicas para poder sobrellevar la enorme factura que, aseguran, les supone el complejo de A Mariña. Así, Alcoa insiste, como ya adelantó Economía Digital Galicia, en que 2024 prevé unas pérdidas de más de 200 millones de euros, sumando a los números rojos “los gastos asociados con las inversiones de acuerdo con el plan”.

Pérdidas (e inversiones)

Pero, además, asegura que durante los nueve primeros meses de este año, “sus operaciones en España han tenido aproximadamente 160 millones de dólares de flujo de caja negativo, que comprenden aproximadamente 130 millones de dólares de pérdidas operativas más 20 millones de dólares en inversiones en las dos plantas”. Es decir, hasta septiembre, su negocio en España se anotaría unas pérdidas de unos 120 millones de euros. Y eso, con la fundición de aluminio primario con las cubas de electrolisis apagadas, que es donde se produce el gran gasto energético y con la producción de la planta de alúmina recortada a la mitad por el precio, en este caso, del gas.

Ante estos números y con el compromiso por parte del Ministerio de Industria –por boca de la secretaria de Estado Rebeca Torró— de que hay margen para que Alcoa pueda captar más ayudas del Gobierno, empresa, administración y trabajadores han quedado de volver a reunirse en enero para fijar una “hoja de ruta”, que marque el futuro del complejo industrial de A Mariña. Es precisamente cuando está previsto que comience el reinicio de las cubas de la factoría de aluminio primario, que arrancará al 6%, retomándose el 100% de la producción todavía en octubre de 2025.

Parques eólicos

En la reunión, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha reclamado a Alcoa un calendario de actuaciones «claro y con transparencia», al tiempo que emplazado al Gobierno a que implante medidas de apoyo a la industria electrointensiva, incluida la autorización inmediata de los parques eólicos de competencia estatal vinculados con la factoría. «A día de hoy no hay aún ningún parque de Alcoa que dependa del Estado que esté autorizado«, aseguró al término de la cita.

Los representantes de los trabajadores no aceptan el discurso de Alcoa, indicando que fueron muy generosos en las negociaciones y que la multinacional no tiene excusas para no cumplir con lo prometido. «No compramos el discurso de Alcoa, dado que el año 2020 y 2021 todo lo que se perdió fue por su campaña que tuvo de ir juzgado tras juzgado, mala fe tras mala fe y estar un día tras otro en huelga con nosotros y en pelea», recrimina José Antonio Zan, el presidente de la parte social.

Con todo, el comité de empresa también demanda celeridad con la tramitación de los parques eólicos de Endesa, Greenalia y Capital Energy que garantizarán energía verde a un precio pactado a medio y largo plazo para Alcoa. Piden, de hecho, que el Ministerio de Transición Ecológica esté presente en las siguientes reuniones. “En caso de que Alcoa decida ponerse de lado, el que venga debe tener esos parques eólicos y esa energía. No es un tema de la planta, es un tema de Galicia”, aseveró.