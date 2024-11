Los aranceles de Trump añaden otra amenaza a la planta de Sentury Tire en As Pontes

Estados Unidos es uno de los mercados clave de Sentury Tire, el fabricante de Qingdao que proyecta una fábrica de neumáticos en As Pontes. El grupo tiene filial en el país norteamericano y años atrás intentó construir una planta en Georgia, proyecto que descartó, precisamente, durante la primera estancia de Donald Trump en la Casa Blanca, poco antes de anunciar su desembarco en Galicia.

El regreso de Trump a la presidencia no augura buenas noticias para la factoría gallega, que lleva meses atascada en su tramitación a pesar de tener la consideración de proyecto estratégico debido a un requerimiento de información a Sentury que todavía no ha contestado. La implantación de gravámenes a los productos extranjeros que, todo apunta, será uno de los ejes de la política económica del millonario republicano podría lacerar el plan de negocio del fabricante chino en As Pontes, pues preveía destinar parte de su producción, unos 12 millones de neumáticos anuales, a la exportación al mercado estadounidense.

Leer más: Greenalia mantiene sus grandes inversiones en EEUU pese al rechazo de Trump a las renovables

Trump dejó claro durante la campaña que la implantación de aranceles será agresiva, con gravámenes generales que podrían situarse entre el 10% y el 20%, para elevarlos más en determinados productos o a determinados países, como China. Nada nuevo respecto a su primer mandato, en el que entabló una recurrente guerra comercial con el gigante asiático que acabaría siendo una de las razones que dinamitó el proyecto de Sentury Tire de construir una planta en LaGrange, en el estado de Georgia.

Conexión Galicia-Miami

Aunque Sentury no definió con exactitud su plan de negocio, tanto en la fábrica gallega como en la que acaba de construir en Marruecos hizo alusión a la exportación a Estados Unidos. En el caso de As Pontes, la Xunta llegó a impulsar una ruta directa de mercancías con el puerto de Miami durante la etapa de Francisco Conde en la Consellería de Economía. El objetivo era potenciar la conexión con el hub logístico de Florida para facilitar las exportaciones gallegas y, de paso, establecer una conexión directa para los neumáticos de Sentury. El Gobierno gallego preveía entonces que 10 millones de ruedas de As Pontes acabasen en el mercado norteamericano.

Leer más: Los analistas alientan el desembarco de Sentury en As Pontes para evitar el desborde de pedidos

Tanto Fernando Guldrís, entonces director del Igape, como el propio Conde viajaron a Miami y mantuvieron reuniones con representantes del puerto. En aquel momento, la planta de Sentury era uno de los proyectos más avanzados para reindustrializar As Pontes tras el apagón de la central térmica de Endesa.

La fábrica de Georgia

Sentury anunció en 2016 la construcción de una factoría en la ciudad de LaGrange, en el estado de Georgia, llamada a convertirse en su primera planta fuera de Asia y pensada para abastecer el mercado norteamericano. El proyecto era muy similar al de As Pontes, pues preveía una inversión de 530 millones de dólares y una capacidad de producción de 12 millones de neumáticos al año. Sin embargo, tres años después, la iniciativa quedó paralizada.

Leer más: Sentury comienza a producir en su nueva fábrica de Marruecos con la tramitación para As Pontes estancada

El 23 de mayo de ese año, la Development Authority of LaGrange anunciaba en su cuenta de Facebook que el proyecto de la fábrica inteligente de neumáticos y el centro tecnológico de Sentury Tire en Georgia quedaba aplazado de manera indefinida, entre halagos al trabajo realizado por el equipo del fabricante chino y las propias autoridades locales. «Desafortunadamente, con toda la incertidumbre en las relaciones comerciales entre EEUU y China, la agencia del Gobierno chino que aprueba las OPI suspendió indefinidamente la de Sentury. La oferta pública inicial es fundamental para que pueda financiar el proyecto y, como resultado, está suspendido indefinidamente hasta el momento en que se puede asegurar su financiación. Sentury ha invertido millones en la comunidad y el proyecto y tenemos la esperanza de que con el tiempo estos problemas se resuelvan», decía.

La institución hacía referencia, claro está, a la guerra comercial de Trump con China durante su primera etapa en la presidencia y a la imposibilidad de Sentury de realizar una emisión de acciones para financiar el proyecto. Fue tras el naufragio de este proyecto cuando el fabricante de Qingdao diseñó su desembarco en As Pontes.