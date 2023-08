Batacazo de EiDF: pierde más de 1.200 millones en su regreso a bolsa

EiDF regresa al parqué con un desplome del 70%. Las acciones de la compañía de autoconsumo gallega volvieron a cotizar este lunes 28 de agosto después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le levantase la suspensión que pesaba sobre ellas desde hace más de cuatro meses. La institución que preside Rodrigo Buenaventura tomó la decisión después de que EiDF publicase finalmente sus cuentas anuales del ejercicio 2022 con salvedades del auditor (PwC) y un forensic por parte de Deloitte en el que se alertaba de posibles «falsificaciones» de facturas y documentos.

En medio de esta marejada, los títulos de la firma que capitanea Fernando Romero han vuelto al mercado en medio de una avalancha de órdenes de venta que solo se han materializado, en parte, con la subasta de cierre de la sesión. Durante esta jornada se han negociado solo 34.827 acciones de la compañía, cuyo precio ha descendido desde los 29,76 que marcaban el 13 de abril (última sesión antes del veto de la CNMV) hasta los 8,93 euros.

Es por ello que su capitalización bursátil se ha desplomado hasta los 516 millones de euros. Se trata de 1.205 millones de euros menos que los 1.721 millones con los que contaba antes de que la CNMV diese voz de alerta sobre la imposibilidad de la empresa de sacar adelante en tiempo y forma sus cuentas del ejercicio 2022.

Ante esta caída en bolsa, EiDF ha visto cómo su valor bursátil se queda ahora por debajo de los 853,8 millones de euros de Proeduca Altus (matriz de la Universidad Internacional de La Rioja), que se ha hecho con el cetro del BME Growth por capitalización una vez excluidas las socimis.

Las críticas de la CNMV

Las acciones de EiDF tendrán un nuevo test en el mercado este martes. Tras la abrupta caída de este lunes, los inversores dictaminarán si esta tendencia se prolonga en el mercado ante las advertencias de la CNMV sobre la situación de la compañía. El regulador ya avisó la semana pasada que la información remitida por EiDF es «incompleta» y tiene «omisiones muy importantes».

Además, la CNMV hacía referencia a las posibles irregularidades en la gestión de la empresa que mencionaba Deloitte. Entre ellas el supuesto «falseamiento de documentos» y facturas por trabajos no realizados, que se sumarían a las debilidades en el control interno y en la disciplina contable.

Leer más: El ‘forensic’ de EiDF destapa que multiplica por cinco el endeudamiento recomendado

«El informe forensic ha identificado documentación que no reflejaría fielmente la realidad, bien sea porque la sociedad podría haber falsificado o modificado dicha documentación o por otras causas (en algunos casos, según la información recibida por EiDF), por errores humanos», apunta la CNMV, que también detecta «facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados».

Leer más: Deloitte detecta contratos irregulares de EiDF con una empresa vinculada a la familia del dueño

Además, la CNMV también hacía referencia a «situaciones en las cuales el importe facturado de la obra no se corresponde con el coste incurrido a la fecha de facturación, provocando así un desajuste en el grado de avance real de la obra y los mayores ingresos reconocidos por ésta».

«Hay obras en las que a pesar de que se produce facturación, los costes registrados carecen de razonabilidad económica y operativa, por lo que el ingreso registrado por el grado de avance no reflejaría la realidad de la obra», subrayaba la CNMV.