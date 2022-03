Celsa acuerda el ERTE con su plantilla gallega: a casa mientras dure el paro del transporte

La industria gallega se paraliza. No sólo por el precio eléctrico, también por el paro del transporte, que la deja sin materias primas. La siderúrgica de Celsa Atlantic en A Laracha acordó este miércoles con el comité de empresa un ERTE que arrancará este viernes y que se mantendrá activo hasta que se desconvoque la huelga.

El acuerdo pasa por compensar durante los días que dure el ERTE el 80% del salario bruto de los trabajadores afectados, y sin que esto afecte a pagas ni a vacaciones. El expediente no se aplicará a personal en situación de riesgo y embarazas y se potenciará el teletrabajo mientras haya ocupación y las circunstancias lo permitan.

Sin actividad desde el domingo

La siderúrgica de A Laracha lleva sin actividad desde el pasado domingo debido a que fue cuando se acabó el stock de palanquilla, que no ha podido ser repuesto por causa de la huelga del transporte. La idea es, no obstante, que el trabajo se retome de forma inmediata con el fin del paro de los transportistas. De hecho, se especifica en el acuerdo que “en caso de que la afectación sea de un solo día, todo personal que no tenga marcadas las vacaciones en su calendario podrá sustituir ese día de regulación por vacaciones”.

Celsa Atlantic da empleo a unas 130 personas en la fábrica de A Laracha, que la empresa catalana de la familia Rubiralta compró hace unos 15 años a Manuel Añón.