Certificación forestal: así asegura Ence la sostenibilidad de su madera

Hacer compatible la sostenibilidad con la competitividad es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria en la actualidad. Es necesario garantizar la existencia de recursos naturales futuros que puedan proveer a la sociedad de servicios medioambientales y de productos reciclables y renovables.

Permitir a los consumidores la elección de productos que provengan de la gestión sostenible es fundamental para demostrar que las empresas llevan a cabo prácticas alineadas con los principios de sostenibilidad y respeto al medioambiente. Para ello existen herramientas que acreditan que las empresas cumplen con estos estándares, como la certificación forestal.

El Ministerio para la Transición Ecológica la define como «un proceso voluntario por el cual una tercera parte independiente, es decir, una entidad certificadora debidamente acreditada, evalúa la calidad de la gestión forestal y de la producción de madera con respecto a un conjunto de requisitos o normas (denominados estándares) mediante unas auditorías periódicas».

Certificación forestal sostenible

En este sentido, Ence apuesta por la certificación tanto en los montes gestionados por la compañía como para la madera que adquiere de terceros. De esta forma, extiende los criterios de sostenibilidad adoptados a toda su cadena de suministro.

La certificación forestal se configura como una gran herramienta para la compañía puesto que le ayuda a promover la profesionalización, la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de un sector llamado a ser clave en la transición hacia la bioeconomía.

El proceso de producción del Grupo Ence se caracteriza por su respeto al medio ambiente al contar con productos de origen sostenible y de la más alta calidad, obtenidos a partir de madera certificada por su cadena de custodia y por su Gestión Forestal Sostenible bajo los estándares FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Contar con estos sistemas de certificación forestal –tanto nacionales como internacionales– supone una nueva muestra del compromiso de la compañía con la sostenibilidad, para sus clientes y para toda la cadena de valor.

Uso sostenible de los recursos

Para garantizar la conservación activa y el uso sostenible de los recursos forestales, la compañía dedica amplias zonas de su patrimonio a la protección de ecosistemas. Sus prácticas silvícolas sostenibles son un ejemplo para el sector, al desarrollar una actividad que promueve el desarrollo de las comunidades en las que se encuentra, respetando en todos los procesos productivos el entorno en el que opera. Para conseguirlo, la actividad de la empresa se centra en tres pilares fundamentales: el ecológico, el económico y el sociocultural.

Con todo ello, la compañía destaca por impulsar un sector moderno caracterizado por su apuesta en I+D, con la que se pretende optimizar la capacidad productiva de sus montes, con especial foco en la mejora silvícola.

El papel de Ence en Galicia

Galicia es la comunidad en la que se produce más de la mitad de la madera de todo España. Un alto nivel de actividad exige una gestión sostenible de los recursos para minimizar el impacto en el entorno.

En este sentido, la presencia de Ence en Pontevedra contribuye al avance hacia la economía circular y al desarrollo de las poblaciones rurales, reforzando su dinamización económica y combatiendo el abandono de los montes.

Además de ello, el grupo trabaja con asociaciones de propietarios, de la industria forestal, y de empresas de selvicultura y servicios forestales para avanzar en la consolidación de la cadena de valor de la madera en Galicia. Gracias a esta labor conjunta se consigue mejorar la competitividad aportando un valor añadido a los productos al dotarlos de garantías medioambientales.