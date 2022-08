Colas en las estaciones gallegas por los abonos gratuitos de Renfe

Furor en la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela por los nuevos abonos gratuitos de Renfe. Las instalaciones han registrado colas a lo largo de la mañana de este miércoles por la oleada de usuarios que acudían a comprar estos abonos en el primer día de su venta.

Ante el interés suscitado, el sistema ha sufrido momentos de colapso que han impedido adquirir los abonos a través de las máquinas de venta de la terminal y han provocado algún fallo durante las operaciones que realizaban los propios empleados de las taquillas.

Así se venderán los bonos

El plazo de registro tanto en la página web como en las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías se abrió el pasado 8 de agosto. Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes.

En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la fianza se depositara en metálico, la devolución de la fianza deberá solicitarse en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por Renfe.

Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán utilizarse.

En el caso de la Media Distancia Convencional, la fianza será, en términos generales, de 20 euros y si se hace un mínimo de 16 viajes, la fianza se devolverá. Los usuarios podrán obtener su abono gratuito en las máquinas autoventa y taquillas de las estaciones y formalizar su viaje en máquinas autoventa, taquillas, web y aplicación de Renfe.

Durante los cuatro meses que estarán vigentes los nuevos abonos recurrentes, se suspenderá la venta de los abonos habituales, que mantendrán la vigencia con la que han sido comprados. Los viajeros podrán solicitar la devolución de la parte proporcional. En el caso de Galicia, donde existen Cercanías de Ancho Métrico entre Ferrol y Ortigueira, la fianza a depositar será de 10 euros y será reembolsable.

Bonos de alta velocidad y Avant

Por su parte, en los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso abarcará desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) contarán con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) que se vendan entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizados desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2023.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Para el abono Avant Tarjeta Plus (30-50) se establecen tres meses de validez y 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante se fijan 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10-45, el periodo de validez y utilización será de 45 días desde la fecha de compra, incluida ésta.