Contrarreloj en Leche Río: la recogida de leche en sus fábricas, en riesgo por la huelga

Alerta en Leche Río, el primer grupo lácteo de Galicia. Su consejera delegada, Carmen Lence, reconoce que, en función de cómo transcurra la jornada, sus fábricas podrían dejar de recoger leche a partir de mañana, porque en este momento sus silos están prácticamente llenos y no pueden seguir con el envasado.

“Vamos a ver cómo nos va. Lo que podemos fabricar. A partir de hoy, no hay mucho más margen. Vamos a hacer todo lo que podamos, por el compromiso que tenemos con nuestros ganaderos. Pero milagros no podemos hacer. Tenemos los silos prácticamente llenos. Al final del día tendremos que tomar una decisión. Vamos a ir viendo día a día”, indicó.



Por ello, la empresaria lucense apeló “a la responsabilidad” de los convocantes del paro en el sector del transporte y a su “solidaridad con el sector lácteo gallego, porque le da de comer a muchas familias”.

Ganaderos sin pienso y fábricas sin sitio para más leche

“No es una postura egoísta”, precisó Lence, “porque es un sector que ya está muy dañado. Especialmente los ganaderos, que están pasando por una época muy mala y esta puede ser la última estocada”.



En ese sentido, recordó que “si a los ganaderos no les llega el pienso, no pueden alimentar a sus animales. Y si las fábricas no pueden almacenar más leche en sus silos y almacenes, no pueden recogerla. Entonces, ellos tienen que deshacerse de esa leche, con el consecuente coste económico y ambiental”.

“Nos solidarizamos con los transportistas”, dijo la consejera delegada de Leche Río, “pero les pedimos que miren a la industria láctea de otra manera” porque, además, “la leche es un producto básico”, de primera necesidad, que no debe faltar en los lineales.



“Los silos para recoger leche tienen una capacidad limitada y, después, ya no se puede recoger más, porque no hay donde meterla, básicamente”, explica.