¿Contrarreloj para Altri? La Xunta exige Sánchez fondos para que “pueda confirmar su proyecto”

La Xunta de Galicia apremia al Gobierno central a que desbloquee las ayudas europeas para que la lusa Altri, que promueve una gran planta de fibras textiles en Lugo, pueda confirmar la ejecución del proyecto, de más de 800 millones de euros. Non obstante, el vicepresidente económico del Ejecutivo gallego alerta de que no solo hacen falta fondos, sino los suficientes para el plan de la pastera lusa, algo que no está, de momento, garantizado.

El dirigente gallego hizo esta petición en el Parlamento de Galicia, a pregunta de una diputada del PP. «Altri observa cómo el Gobierno de coalición sigue sin asignar los fondos necesarios«, criticó.

Para su grupo, «que Galicia pierda esta oportunidad sería un desenlace inaceptable«, algo en lo que ha coincidido con el también conselleiro de Economía, que ha reclamado «la colaboración de todos».

A la espera de confirma la ejecución

«Necesitamos que el Gobierno central se implique y actúe con responsabilidad e igualdad de oportunidades (…) Que ponga a disposición los fondos comprometidos por el presidente Sánchez para que Altri pueda confirmar la ejecución de este proyecto», incidió. Altri, de momento, aún no ha confirmado ejecución total del proyecto, algo que planea hacer a finales del primer semestre de este año.

En este sentido, ha valorado que se trata de una iniciativa «que puede transformar la industria forestal y puede generar riqueza y empleos» en la comunidad.

Por parte de la Xunta, ha asegurado que seguirá «poniendo a disposición todos los trámites administrativos para que pueda tener esa licencia de construcción», al tiempo que continuará intentando «generar sensibilidad para que se dé una respuesta a los fondos europeos«.

Unos PERTE «insuficientes»

Y es que «la realidad es que Altri no tiene una ventanilla a la que acudir» y la «única respuesta» que recibe es que debe «acudir a diferentes convocatorias todas ellas con cuantías insuficientes para este proyecto«. «Por eso estamos pidiendo que se dé una respuesta», ha remachado Conde.

Así se refería Conde al hecho de que el Ejecutivo central ha indicado en muchas ocasiones que Altri puede optar con su proyecto a distintas convocatorias de los PERTE, si bien desde la Xunta insisten en que la cuantía que podría obtener es insuficiente para un proyecto de la envergadura del de Palas de Rei.