Credit Suisse prevé beneficios récord para Inditex pero siembra la duda por el aumento salarial

Las acciones de Inditex, el gigante de Marta Ortega y Óscar García Maceiras, cayeron este viernes un 0,98%, intercambiándose a cierre de mercado a 28,23 euros. Pese al retroceso, la capitalización de la cotizada roza los 88.000 millones de euros, por lo que, desde principio de año ha levantado en bolsa unos 11.000 millones. El motivo del rally radica en los buenos pronósticos de los analistas de cara a la presentación de resultados de su ejercicio 2022/2023, que se producirá el próximo 15 de marzo. El mercado da por descontado que la multinacional de Arteixo alcanzará récord de beneficios e ingresos a pesar del escenario inflacionario y la salida del mercado ruso.

Sin embargo, este viernes, Credit Suisse sembró la duda con su último análisis sobre las perspectivas de la compañía para este año. La financiera suiza no es una excepción: sostiene que Inditex cerrará su ejercicio fiscal con un beneficio neto por encima de los 4.100 millones de euros y con unas ventas que se estirarán desde los cerca de 28.000 millones de 2021 a unos 32.700 millones. No obstante, apuesta por dar una cal y otra de arena, porque sostiene que el ejercicio en curso no será ni mucho menos sencillo.

Infraponderar

Es por eso que, a pesar de que en este momento, la acción de Inditex cotiza por encima de los 28 euros, el banco establece su precio objetivo en 25 euros por acción (la incrementa, no obstante, con respecto a su anterior análisis, que la colocaba en 21,5 euros). Y es que aseguran que a pesar de haber firmado una fortísima temporada navideña, la fuerza de los competidores crece, los tipos de cambio son adversos y, además, aumenta la presión salarial después de los incrementos pactados con la plantilla de tienda en España. Es decir, para esta casa de análisis, Inditex está casi 10.000 millones de euros por encima de su valor bursátil.

A mediados de mes Inditex cerró un pacto con los sindicatos por el que pasa a aplicar una subida media salarial para el 80% de los empleados de tienda de todas sus marcas en España de entre el 20% y el 25%, según calcularon las centrales CCOO y UGT, firmantes del acuerdo colectivo. Un beneficio para la plantilla que, no obstante, ya provocó que la cotizada se anotase el pasado 10 de febrero su mayor caída del año en bolsa, con un retroceso de un 4,5%.

A pesar de las buenas perspectivas de resultados consideran a Inditex “una empresa cara con márgenes elevados, pero al límite, y perspectivas de crecimiento modestas a medida que disminuye el número de tiendas”.