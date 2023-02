Pablo Isla loa a Amancio Ortega un año después de la salida de Inditex: “Es lo más parecido a ser familia sin serlo”

A finales de marzo hará un año que Pablo Isla abandonó Inditex, iniciando la compañía una nueva era con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras como CEO. Nunca hubo una mala palabra pública por parte del directivo madrileño, si bien se habló de la distancia entre el ejecutivo y la familia de Amancio Ortega como una de las causas que propició la salida. No obstante, en una entrevista publicada este domingo en Financial Times, el también ex de Altadis ensalza la figura del fundador de la textil y asegura: “Ahora somos muy amigos”.

“Es lo más parecido a ser familia sin ser familia. Diría que al principio era bastante obvio el nivel de entendimiento entre nosotros. Ahora somos muy amigos”, asegura, para loar la figura de la primera fortuna de España, al que pone como ejemplo de “liderazgo” por su “visión y su ambición”. “Siempre sabe sacar lo mejor de todos los que le rodean”, añade.

Con 59 años, Isla explica a FT que la clave del éxito de Inditex está en la cadena de suministro. “Si tienes la tela, puedes enviar esta tela a una fábrica en Galicia o en Marruecos, luego podrías tener en dos semanas la prenda regresando a la plataforma logística y vendiéndola”, explica. La publicación americana destaca en su reportaje la integración de la tienda física y online como uno de los grandes logros impulsados por Isla durante su etapa.

«Nunca hablaré de otras empresa»

Ahora, casi un año después de la marcha de Inditex, Isla aún tiene otro año por delante atado a la cláusula de no competencia del grupo, por el que no podrá irse a una compañía del sector o que pueda ser considerada competencia. En cualquier caso, el ejecutivo lo deja claro que ni habla de Inditex ni sus rivales: “Nunca hablaré de otra empresa, ni siquiera con los inversores”.

Norma, al fin y al cabo de la casa, el ex presidente de Inditex también evidencia que prefiere «un perfil bajo», algo que no impidió encabezar durante dos años seguidos en ranking de mejores CEO del mundo elaborado por Harvard.

Marta Ortega y García Maceiras

En sus declaraciones, Isla, en todo momento, pone la alfombra roja a Inditex. No solo destaca su modelo de negocio, sino su «cultura interna». «Para mí, lo esencial es lo importante que es liderar con valores”, dice. “Honestidad, confiabilidad, respeto, transparencia, diversidad. Con tus empleados, inversores, medios de comunicación, proveedores y todos los stakeholders. Siempre he tratado de ser muy confiable, alguien en quien puedas confiar”.

Y, en esa confianza, Isla no suelta ni prenda sobre su marcha y recambio en Inditex. De hecho, no aclara su participación en la misma, así como el ascenso de Maceiras. “Eso es totalmente privado. Pero tengo total confianza en la forma en que hemos organizado la sucesión y el equipo directivo de la empresa”, apunta.

Tampoco hay valoración sobre Marta Ortega. “Conozco a Marta desde que era estudiante universitaria y hemos compartido muchos momentos en familia. Pero nunca en la vida me ha gustado más en general comentar o criticar a otras personas. Prefiero quedarme callado”.