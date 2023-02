Pablo Isla renueva como consejero de Nestlé con un ‘pellizco’ de casi 700.000 euros

Hace casi un año, a finales de marzo de 2022, Pablo Isla, quien llegó a ser escogido dos veces consecutivas mejor CEO del mundo por la Universidad de Harvard, salió de la multinacional textil que lo catapultó, Inditex. A pesar de la marcha de la compañía, en cierto modo, sigue atado en corto a ella en cuanto a su futuro laboral debido a la cláusula de no competencia suscrita con el gigante de Arteixo en su finiquito. “El consejero que termine su mandato o cese en el desempeño de su cargo no podrá prestar servicios en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la sociedad durante un periodo de dos años”, dicen los estatutos de la cotizada, que precisamente otorgó al también ex de Altadis una indemnización de casi 20 millones de euros como contraprestación por esta obligación.

Así que, en esencia, a Isla le queda un año más de atadura con Inditex. Si bien de momento no ha desembarcado con cargo ejecutivo en ninguna otra multinacional, el madrileño acaba de renovar hasta 2024 su puesto como consejero independiente de Nestlé. No han sido pocas las voces que, tras la salida del grupo de Amancio Ortega, barajaron que el directivo pudiese acabar asumiendo un cargo de más peso en la multinacional suiza. No obstante, de momento, continúa renovando, año tras año, el puesto al que accedió en 2018 y por el que el pasado ejercicio percibió una remuneración cercana a los 700.000 euros.

Los números de Nestlé

La renovación de Isla por un año más se propuso esta semana, en el marco de la presentación de los resultados anuales de Nestlé. Unos, en los que la líder mundial en el sector de la alimentación, por primera vez en muchos años, dejó entrever signos de debilidad. Y es que obtuvo un beneficio neto de 9.300 millones de francos, unos 9.400 millones de euros, lo que constituye un descenso interanual del 45,2%.

Las ventas ascendieron pese a ello un 8,4 % el pasado año en relación con el anterior, hasta totalizar 94.400 millones de francos suizos (95.600 millones de euros). Según indicó el consejero delegado, Mark Schneider, Nestlé «logró un crecimiento orgánico sólido» en un año «de muchos desafíos y difíciles decisiones para muchas familias, comunidades y negocios, en medio de tasas de inflación sin precedentes, presiones en los costes de vida y tensiones geopolíticas”. La multinacional prevé que en 2023 las ventas frenen ligeramente su crecimiento, hacia una tasa de entre el 6% y el 8%, y que las ganancias por acción aumenten entre un 6% y un 10%.

Consejo de administración

Nestlé cuenta con una junta ejecutiva, conformada por 12 miembros y presidida por Schenider, y una junta directiva de 15 miembros de los cuales 13 tienen carácter independiente. Los miembros son elegidos para un mandato de un año, que se renueva o no en la junta general del grupo, que se celebra en abril.

En esta ocasión, la compañía anunció que había seleccionado a Rainer Blair, presidente de la tecnológica Danaher Corporation, y a Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, exsecretaria de Estado y directora de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) para las elecciones de su junta directiva.

Después de diez años de servicio como consejera, quien no repetirá, aduciendo motivos personales, es Eva Cheng, ex presidenta de Amway China. Isla y el resto de consejeros seguirán en el cargo, al menos hasta el año que viene.

Remuneración

Además de ser miembro de la junta directiva, Isla también preside el Comité de Compensación del consejo, compuesto por miembros independientes. Entre otras funciones, este órgano presenta ante la junta su propuesta para determinar el sistema y principios de remuneración.

Según el informe de gobernanza de Nestlé, el pasado año, la retribución de Isla por sus servicios sobrepasó los 680.000 euros al cambio, entre acciones y efectivo. Se trata del tercer sueldo más alto del consejo tras los del presidente y vicepresidente de 3,6 millones y algo más de 780.000 euros respectivamente. La retribución está levemente por encima de la percibida el ejercicio anterior, de unos 644.000 euros.

Además, según el citado informe, retendría unas 9.229 acciones de la multinacional, que alcanzarían un valor en el mercado de algo más de un millón de euros.

Sin ser un cargo ejecutivo, la cantidad se queda pequeña al lado, por ejemplo, del último sueldo de Isla en Inditex. En 2021, su último año completo como presidente, percibió una retribución total de 12,44 millones de euros: 9,98 en metálico y el resto en instrumentos financieros.

Al margen de su puesto en Nestlé, desde su salida de Inditex el pasado año, Isla ha recalado en dos puestos más. El más reciente, asesor global de la firma de servicios financieros General Atlantic. Antes, fue nombrado presidente del Consejo Rector Internacional de IE University y patrono de la Fundación La Caixa, ocupando aún un asiento en la obra social de su ex jefe, Amancio Ortega.