Los grandes asesores de voto bendicen la indemnización millonaria de Inditex a Pablo Isla

Dos de los principales proxy advisors del mundo, los asesores de voto ISS y Glass Lewis, han recomendado el apoyo a todos los puntos del orden del día contemplados en la junta general de accionistas de Inditex que se celebrará el próximo 12 de julio en la central de operaciones del grupo, en el municipio coruñés de Arteixo. De esta forma, bendicen puntos importantes del día como los relativos a los nuevos sueldos de Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo desde el pasado abril, y Óscar García Maceiras, que asumió el puesto de CEO a finales del año pasado.

No obstante, por su cuantía, uno de los puntos del orden del día que acapara más miradas es el relativo a la indemnización que se llevará el ya expresidente del grupo, Pablo Isla, cuya salida se formalizó al acabar el pasado mes de marzo. Los accionistas de Inditex tendrán que votar a favor o en contra de la novación del pacto de no competencia post-contractual del anterior presidente ejecutivo del grupo, el también ex de Altadis, que alcanzó los 19,7 millones de euros. La cantidad equivale a dos anualidades de retribución agregada, después de que este concepto no hubiera sido revisado desde 2005 y se modificase en el momento de la salida del ejecutivo.

Modificación de la indemnización de Isla

La indemnización por el pacto de no competencia no era la que contenía el contrato inicial de Pablo Isla. El consejo de administración, a propuesta de la comisión de retribuciones, acordó ofertar al expresidente una novación de su contrato con el único objetivo de “actualizar” dicho pacto al considerar que estaba «desfasado», según explica Inditex en su informe anual de remuneraciones. Lo hizo el 14 de diciembre del pasado año, dos semanas después de anunciar la salida del directivo, aunque Isla no lo firmó hasta el 15 de marzo, un día antes de su última presentación de resultados como presidente de la multinacional textil.

La figura de los proxy advisors se ha vuelto muy habitual en los últimos años entre las grandes cotizadas. Se trata de firmas contratadas por inversores institucionales para recomendar, a favor o en contra, sobre temas en materia de gobierno corporativo que se tratarán en juntas generales de accionistas.

De Marta Ortega a García Maceiras

Asimismo, se someterá a la aprobación de los accionistas de Inditex la ratificación de la elección de Marta Ortega Pérez como presidenta de la compañía y de la designación de Óscar García Maceiras como consejero delegado, así como la política de remuneraciones, que se modifica para los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para incluir, entre otras cosas, las asignadas a la presidenta y al consejero delegado.

Con las cláusulas de no competencia Inditex evita que el ejecutivo saliente pueda fichar por una empresa rival o que desarrolle una actividad concurrente durante los dos años posteriores a su marcha de la multinacional.

Indemnización «justificada»

En este sentido, el informe de ISS apunta que la dirección de la empresa «ha justificado de manera convincente este cambio«, que proporciona una mayor protección para la empresa y sus accionistas ante el potencial impacto de la competencia por parte del expresidente ejecutivo, además de considerar la compensación asociada «justa», en la medida en que es relativamente estándar en este tipo de contratos ejecutivos y se mantiene alineada con las recomendaciones de mejores prácticas locales.

Asimismo, en el documento de Glass Lewis también se recomienda votar a favor de la propuesta planteada, a pesar de reconocer preocupación por el aumento significativo de la compensación incluida en el nuevo acuerdo, aunque la entidad considera que esta se mantendrá dentro de las recomendaciones de mejores prácticas del mercado y en línea con los términos contractuales de sus pares en las principales empresas españolas cotizadas.