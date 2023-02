Descarbonización: Naturgy desmantela Meirama al 60% mientras Endesa aún quema en As Pontes

Naturgy pulverizó en 2022 su récord de beneficios, anotándose un resultado neto de 1.649 millones de euros, casi un 36% más. Al margen de eso, la memoria consolidada del ejercicio revela las buenas expectativas de los de Francisco Reynés para con sus proyectos en Galicia, que se levantarán sobre las ruinas de la térmica de Meirama. No obstante, el camino de la descarbonización no es rápido.

Según la memoria consolidada de resultados de la eléctrica, recientemente remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grado de avance del proceso de desmantelamiento de la térmica de Meirama, a cierre del pasado año, era de un 60%, frente el 96% de la térmica que el grupo tenía en Anllares y el 73% de La Robla, ambas en León. En esta última ubicación es donde la cotizada tiene un proyecto con Enagás para la construcción de una planta de hidrógeno verde de 280 megavatios. El desmontaje menos avanzado es el de Narcea, en Asturias, que a finales del pasado ejercicio estaba completado en un 20%. No obstante, también indica la energética que, de lo demolido hasta ahora en la provincia de A Coruña, se ha logrado “un índice de revalorización y reciclaje” de un 97%.

Empleo local al 33% en el desmontaje

En su memoria, Naturgy indica que “en la medida de lo posible, para los trabajos de desmantelamiento se ha priorizado la contratación de personal que reside en los municipios” en donde se sitúan las térmicas. En Meirama, un 33% de las personas contratadas en estas tareas son de la zona, un porcentaje similar al de La Robla (35%) y Narcea (30%).

En Galicia, la imagen más icónica del proceso de descarbonización se produjo el pasado diciembre, cuando Naturgy procedió a la voladura controlada de la torre de refrigeración de Meirama, símbolo de la antigua térmica, que dejó de operar en 2020 tras 40 años de actividad ininterrumpida.

As Pontes espera

En cualquier caso, mientras las tareas de demolición de la central de Meirama ya han sobrepasado su ecuador, las de la térmica de Endesa en As Pontes, también en Galicia, aún no han comenzado y no se sabe cuándo lo harán, debido a que esta volvió a quemar carbón a finales del año pasado por mandato de Red Eléctrica. Fuentes del grupo de José Bogas explican que aún non hay ninguna fecha marcada en el calendario para el final del carbón, si bien otras voces especulan con que podría producirse al final de la primavera.

Fue el pasado septiembre cuando el Ministerio para la Transición Ecológica, el encargado de aprobar el cierre de la térmica, determinó que, en base a un informe actualizado de Red Eléctrica, era necesario acometer un cierre gradual de las instalaciones condicionado por la situación de escasez energética. En ese contexto, el Gobierno central dio luz verde al cierre de los dos grupos de la térmica de As Pontes que estaban ya inhabilitados y no podrían volver a rearrancar a no ser con una fuerte inversión, dejando los otros dos a expensas de las necesidades del sistema. En este momento, uno de los dos grupos en activo está trabajando mientras se procede a la revisión del otro.

Del hidrógeno verde al biogás

En cualquier caso, la descarbonización se ha convertido en una gran expectativa para las grandes del sector. Naturgy destaca en su memoria anual “las oportunidades de inversión adicionales bajo el programa Next Generation EU, poniendo el foco en gases renovables desarrollando proyectos como La Robla y Meirama, de hidrógeno verde, red de estaciones de hidrógeno a lo largo de las principales rutas de transporte pesado en España y mezcla de hidrógeno y gas natural en turbinas y motores de cogeneración”.

En Meirama, Naturgy cuenta con dos proyectos estrella, de la mano de Reganosa y Repsol y que pasan por la creación de un hub de hidrógeno y una planta de biogás. Igualmente, destaca como un hito importante la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para los parques eólicos que pretenden desarrollar en Meirama y As Encrobas.