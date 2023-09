Doble victoria para Tebas: dice adiós a Rubiales y vuelve a beneficios con su bufete

Javier Tebas saca tajada también de su bufete de abogados. Tebas Coiduras Estudio Legal y Tributario, bufete fundado por Javier Tebas y su mujer, Marta Coiduras, ha logrado cortar con su racha de dos años consecutivos en números rojos. Según se desprende de la memoria anual que la firma ha depositado ante el Registro Mercantil de Huesca, la firma se apuntó un beneficio neto por valor de 27.388 euros.

La cifra contrasta con las pérdidas de 36.295 euros con las que despidió un 2020 marcado por el estallido del Covid-19 y los 26.917 euros de un 2021 en el que acudió a la puerta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pedir pólizas por valor de 105.000 euros.

Tebas Coiduras Estudio Legal y Tributario enderezó su cuenta de resultados y selló sus primeras ganancias desde el año 2019. Fue precisamente ese ejercicio en el que el bufete participó en la creación de empresas asociadas al presidente del Club de Fútbol Fuenlabrada, Jonathan Praena, como es el caso de Gestiones Deportivas y Ocio Triensan, Esaesnu así como de la Fundación Alneuf también del conjunto madrileño.

Ahora tres años después, Tebas Coiduras Estudio Legal y Tributario regresa a la senda de los beneficios tras ver cómo su cifra de negocio se disparaba un 17,5%. En concreto, esta se elevó desde los 690.000 euros registrados en 2021 hasta los 811.000 euros en un 2022 en el que incrementó su plantilla de 9 a 12 empleados.

Sueldo millonario

De esta forma, Tebas saca provecho también de su bufete de abogados. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) se mantiene en un segundo plano en la gestión de esta firma desde que asumió las riendas de la patronal del fútbol español. Javier Tebas cumple diez años al frente de la LFP, un periodo en el que ha visto cómo su salario engordaba desde los 348.000 euros que percibió en 2013 hasta los 3,49 millones en la temporada 2020-2021 y los 3,37 millones de las 2021-22.

Tebas ha multiplicado por diez sus emolumentos al frente de la LFP pese a utilizar precisamente el salario de su predecesor en el cargo, Jokin Aperribay (que cobraba 395.000 euros), como arma arrojadiza en su camino hacia la presidencia de la entidad.

La caída de Rubiales, gran rival de Javier Tebas

En el tramo más reciente de su mandato, Javier Tebas ha mantenido dos enfrentamientos sonados con dos pesos pesados del fútbol español. Uno es el que mantiene contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid ,por las críticas de este a su gestión de la Liga y su plan para impulsar la Superliga. Pero además del presidente del Real Madrid y de ACS, Javier Tebas ha encontrado en el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, otra de las dianas para sus dardos.

Su conflicto se hizo evidente ya en el primer año de Luis Rubiales al mando de la RFEF. A su llegada al cargo de presidente, Rubiales intentó modificar los estatutos de la Federación para arrebatar el control a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) acerca de los días y los horarios en que se pueden celebrar partidos en España, una cuestión que se encuentra en estos momentos en manos del Tribunal Supremo.

Es por ello que el abogado oscense ha aprovechado el escándalo de Luis Rubiales por su polémico beso a Jenny Hermoso para volver a la carga contra su eterno rival. «Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la RFEF. Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa y tenían antecedentes obvios que deberían haber evitado una nueva víctima (la cual no debe estar en el foco)», aseguraba en su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Tebas, que ha asegurado que no compartía «los valores con los cuales ha dirigido la RFEF«, apuntó que «la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande» un día antes de que la FIFA le suspendiese al frente de su cargo.