Caso Fuenlabrada: la Justicia entierra el enésimo recurso de Tebas contra el capitán del Dépor

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña archiva definitivamente el recurso de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) contra el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, por la difusión de un whatsapp entre sus compañeros del conjunto herculino.

El tribunal se posiciona en la misma línea que el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, y destaca en su resolución la “irrelevancia” de esta conversación en la que el futbolista coruñés “transmite a los jugadores de su equipo sus impresiones y su preocupación en relación con el descenso de categoría del club y la posibilidad de una sanción al Fuenlabrada que lo evitase”.

Leer más: La jueza imputa a Tebas por apropiación indebida y estafa en la compra del Fuenlabrada

A través de este audio, Bergantiños animaba a sus compañeros a acudir al partido contra el Fuenlabrada que finalmente se disputó el 7 de agosto del año pasado tras no poder celebrarse el 20 de julio después de que el club madrileño protagonizase el mayor brote de positivos por coronavirus de todo el deporte español. En la conversación con sus compañeros, el capitán deportivista calificaba de “paripé” este partido que fue el único que no se disputó en el horario unificado de la última jornada, pero advertía al resto de la plantilla de que el club podría ser castigado con el descenso administrativo si no comparecía con el número de jugadores necesarios para disputar el encuentro.

«Argumento de una película de ficción»

Los magistrados coinciden con la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3, que indicó que la tesis del posible amaño del partido “resulta más bien el argumento de una película o novela de ficción” y recalcan que es correcto “cerrar el paso al intento de convertir la jurisdicción (y el proceso penal) en algo que no es, en caprichoso vehículo de injerencia socialmente innecesaria en la esfera de libertades de una persona”, en alusión velada a la campaña orquestada por Javier Tebas, presidente de la LFP, con este recurso.

Leer más: Tebas vuelve a la carga contra el capitán del Dépor y recurre el archivo de su denuncia

Además, la Audiencia recuerda que auto del pasado mes de marzo ordenaba la investigación por detención ilegal a los dos policías que se desplazaron desde Madrid el día después de filtrarse este audio de whatsapp para arrestar al capitán del Deportivo por una causa que ahora queda archivada y sin posibilidad de recurso por parte de la LFP. La causa se sigue tramitando.