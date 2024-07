El Deportivo advierte que no arriesgará su viabilidad por el Mundial

El Deportivo fija posición respecto a la designación de A Coruña como sede del Mundial de fútbol de 2030, después de ausentarse este sábado de la presentación del proyecto para que la ciudad herculina acoja parte del evento. El club que preside Juan Carlos Escotet ha dejado claro que no pondrá en riesgo su «sostenibilidad» por una «aventura» mundialista de la que no han sido «partícipes» y sobre la que no han sido «consultados.

Así de claro se expresa la entidad en un comunicado en el que el consejo de administración lamenta el poco tiempo de preaviso para asistir al acto, ya que la invitación de la alcaldesa Inés Rey llegó, aseguran, el viernes a las 17:24 horas. «Entre los objetivos del RC Deportivo se encuentra tener un estadio categoría 4 de UEFA, llegado el momento de disputar competiciones europeas. Pero ni el club ni sus accionistas están dispuestos a poner en riesgo la sostenibilidad del club para dar respuesta a una aventura de la que nunca han sido partícipes ni han sido consultados para formar parte de ella», dice el Deportivo, que vuelve a mostrar su distanciamiento respecto al Gobierno municipal.

Las prioridades del Deportivo

El club recalca que «nunca ha participado ni recibido ninguna información acerca de las gestiones mantenidas por los diferentes estamentos en torno a este acontecimiento». «El RC Deportivo está comprometido a hacer siempre lo mejor para la ciudad y para el deportivismo; sin embargo, entiende que este modus operandi por parte del Concello no es institucional ni pertinente. Por lo tanto, insta a las autoridades a avanzar hacia un diálogo basado en el respeto mutuo, de una forma seria, profesional y pública, por el bien de la ciudad y del club», manifestó.

Además, resaltó que en la decisión «no se han tenido en cuenta ni las prioridades de los aficionados ni la sostenibilidad del club«. «El RC Deportivo está comprometido a realizar las inversiones necesarias en el estadio Abanca-Riazor de forma progresiva para garantizar que sea un modelo dentro de las instalaciones deportivas de Primera y Segunda División, pero siempre de acuerdo a las necesidades del equipo», subrayó.

«La prioridad del RC Deportivo es mantener el estadio Abanca-Riazor con un aforo de 32.471 localidades, acorde al tamaño de nuestros abonados y que asegure el presupuesto necesario para confeccionar nuestras plantillas y las inversiones destinadas al desarrollo y crecimiento del club», añadió, asegurando también que asumirá «de manera prudente» las mejoras necesarias, siempre de acuerdo con lo establecido en el contrato de arrendamiento firmado con el Concello.

Problemas de agenda

Respecto a la ausencia en el acto de este sábado, el club ha insistido en que se debe a un problema de agenda. «Las agendas de nuestros representantes institucionales nos impiden asistir a dicho acto debido al poco tiempo de preaviso, ya que nuestro responsable de protocolo recibió la invitación de la Alcaldesa Inés Rey este pasado viernes por la tarde, más exactamente a las 17:24 horas. Solo unos minutos antes, la vicepresidenta Michelle Clemente y el consejero delegado habían sido informados en sus teléfonos, a través de WhatsApp», explica.