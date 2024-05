El Dépor acusa al Concello de «poner en peligro» su futuro en Segunda División

Guerra de comunicados entre el Deportivo y el Concello de A Coruña. El conjunto blanquiazul ha contestado al gobierno local con un nuevo escrito en el que asegura que lleva «más de tres años» solicitando al concello «la ampliación del convenio sobre el uso del Estadio Abanca-Riazor.

«Este acuerdo es imprescindible para garantizar el futuro del club en la categoría de plata del fútbol español», defiende el Dépor. Según subraya en un comunicado, «La Liga precisa un certificado de uso y disfrute del estadio que debe emitir el Concello para la temporada 2024-25″. «Además, la no disponibilidad a largo plazo del estadio pone al club en una situación de precariedad e incertidumbre», prosigue el club, que alerta de un golpe a sus cuentas y al cálculo de su límite salarial en la próxima campaña como consecuencia de esta particular guerra.



«El no tener convenio con el Concello supone también un problema financiero para el Dépor, pues todas las inversiones en mejora y modernización del campo necesarias deben ser amortizadas a 15 meses y no en varios años, como sucedería con un convenio. Una situación así podría afectar incluso en la existencia de recursos financieros suficientes para los fichajes», advierte la entidad que prosigue Álvaro García Diéguez.

El Dépor pide al Concello que apruebe el borrador del nuevo convenio

Además, desde el club reivindican que «desde hace dos temporadas el Concello no colabora de forma comercial con el Deportivo para promocionar y promover el turismo en la ciudad de A Coruña, aunque el club esté dispuesto a colaborar como sucede de forma recurrente con Xunta de Galicia y Diputación de A Coruña«.

«Numerosos municipios españoles con equipos en Primera y Segunda División apoyan económicamente a los clubes de su ciudad por los beneficios económicos que supone la presencia de los clubs en el fútbol profesional y cuentan con convenios de uso de estadios gratuitos, con medias de plazo de 40-50 años», subraya el conjunto herculino, que asegura haber accedido a «todas las peticiones hechas por el Concello».

Entre ellas figuran «pagos de arrendamiento que nunca antes en la historia del club se habían realizado. En este sentido, el Concello ha trasladado en varias ocasiones al club que está de acuerdo con ese borrador pero de forma reiterada sigue sin ejecutar la firma del mismo sin razón aparente, a pesar de la absoluta disposición por parte del Deportivo».

En este sentido, el Dépor «considera que la ciudad y los aficionados del equipo necesitan un Club con una estructura empresarial y deportiva sólida para afrontar los grandes retos que le esperan». «Para ello es necesaria la colaboración de todas las instituciones, incluido el Concello de la ciudad», recalcan, antes de asegurar que tramitará los permisos necesarios para celebrar el ascenso el próximo día 25 de mayo tanto en la Plaza de Cuatro Caminos como en «otro espacio tipo Fan Zone en María Pita u otra ubicación que permita el gobierno local, con el fin de que la ciudad pueda seguir disfrutando del logro conseguido por la plantilla deportivista».