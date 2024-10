Inés Rey pide cuentas al Gobierno y a Tebas por la «violencia» de los ultras del Málaga en A Coruña

La alcaldesa de A Coruña arremete contra todos por la ola de incidentes protagonizados por los ultras del Málaga Club de Fútbol durante su visita a la ciudad este fin de semana. Inés Rey ha pedido «explicaciones» a las Delegación del Gobierno en Galicia y a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) por los hechos «de extrema gravedad» producidos por la conducta «violenta y reprochable penalmente» de un centenar de ultras del Málaga Club de Fútbol que provocaron destrozos en la ciudad el pasado sábado en la jornada previa al partido ante el Real Club Deportivo.

«Es indignante que una vez identificados se les haya permitido acceder al estadio municipal el domingo», ha afirmado la regidora. En este sentido, Inés Rey ha condenado la conducta de «un grupo de ultras que vienen a la ciudad a sembrar el terror por las calles, encapuchados, vestidos de negro y se dedican a destrozar bares». «Creo que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y mucho menos en el ámbito deportivo», ha reprochado.

Según la agencia Europa Press, por el momento no se ha producido ninguna detención por estos incidentes y, tras la llegada de efectivos de la Policía Nacional, los ultras regresaron al hospedaje en el que se encontraban alojados fuera de A Coruña.

«Quienes toman esas decisiones tienen suficiente experiencia en partidos de este tipo, ahora, desde el punto de vista de la Alcaldía no se entiende que personas que hayan causado esos destrozos estén otra vez en la ciudad por la mañana provocando y accediendo a un estadio como si no pasara nada», ha explicado. «Espero que no vuelva a ocurrir», ha recalcado la alcaldesa tras manifestar su «solidaridad» con los dueños del bar que fue «salvajemente atacado» y agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.