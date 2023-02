Dos firmas de la mujer de Fernández de Sousa, también condenada por Pescanova, mueven 11 millones en activos

Una década después de que se destapase la quiebra en la que estaba sumida Pescanova, el Tribunal Supremo emite una sentencia, resolviendo los recursos presentados contra la anterior de la Audiencia Nacional, en la que el histórico presidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa-Faro, es el principal condenado. El alto tribunal rebaja la pena de prisión de ocho a seis años y lo obliga al pago de 125 millones (la antigua compañía tendrá que hacer frente también a esta indemnización de forma subsidiaria) a empresas e inversores afectados por la caída de la firma con sede en Chapela.

La sentencia, no obstante, también afecta a otros miembros de la familia del ex directivo. En concreto, su mujer, María Rosario Andrade Detrell, quien es considerada cooperadora necesaria en un delito de alzamiento de bienes y es condenada a seis meses de prisión.

No obstante, dos sociedades vinculadas a la misma, Kiwi España y Quinta do Sobreiro SL, y que habían sido condenadas por la Audiencia Nacional, también como cooperadoras necesarias del delito de alzamiento de bienes de Sousa, quedan absueltas. Entienden los magistrados que ambos vehículos fueron usados por el empresario y su esposa como meras “coberturas formales” con el propósito de eludir el pago de créditos del primero “sin que se advierta que dichas mercantiles obtuvieron beneficio directo o indirecto alguno”.

Las sociedades de Rosario Andrade

Pasados los años, la primera sociedad, Kiwi España, continúa en activo con un patrimonio neto de algo más de un millón de euros. La sociedad, que posee distintas fincas en Tomiño, finalizó el ejercicio 2021 con un beneficio de algo más de 11.000 euros. Figurando como administradora única Rosario Andrade, mueve unos activos de 7 millones de euros, alcanzado el inmovilizado material los 6,5 millones de euros. Así lo revelan los últimos datos depositados ante el Registro Mercantil.

Representa esta sociedad, por tanto, parte de la riqueza que sigue atesorando el matrimonio conformado por Fernández de Sousa y Rosario Andrade años después del concurso y caída de la antigua Pescanova, que acabó siendo rescatada por los bancos que crearían Nueva Pescanova, hoy en manos de Abanca.

La otra sociedad que había sido condenada por alzamiento de bienes por la Audiencia Nacional, Quinta do Sobreiro SL, y que ahora queda exonerada, no presenta resultados ante el Registro Mercantil desde 2014. No obstante, existen otras sociedades, administradas también por Andrade Detrell, que dan muestras del volumen de activos que sigue moviendo la familia. Es el caso, por ejemplo, de Granxa Pegullal. Domiciliada en el ayuntamiento pontevedrés de Salceda de Caselas, esta sociedad sostendría el Pazo de Pegullal, que cuenta con bodega. En este caso, en 2021, los activos del citado vehículo sobrepasaron los cuatro millones de euros, siendo su patrimonio neto de 2,6 millones de euros.

Otra de las sociedades de la empresaria condenada es Sofipesca, domiciliada en Vigo y de que según distintas informaciones publicadas pendería una vivienda de la familia, un pazo en Funchal. En este caso, con un patrimonio neto de 100.000 euros, cerró el ejercicio 2021 con unos activos de cerca de 200.000.