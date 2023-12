EiDF da un volantazo y reemplaza al CEO que ratificó hace solo un mes

El esperado cambio en la gobernanza de EiDF, uno de los compromisos adquiridos por el grupo tras la suspensión durante cuatro meses de sus acciones, llega con sorpresa de última hora. La junta de accionistas del próximo 22 de enero, llamada a configurar el nuevo consejo de administración, servirá para nombrar también a un nuevo consejero delegado. Se trata del economista Joan Gelonch, durante 18 años presidente y consejero delegado de Gaesco Bolsa y desde septiembre del año pasado consejero independiente del grupo gallego de renovables.

La propuesta de CEO de los dos principales accionistas, Fernando Romero –a través de Prosol– y Laurion, cambia los planes que manifestaron hace menos de un mes y que pasaban por convertir a Joaquín Galí en el consejero delegado del grupo. «El consejo de administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, decidió el nombramiento de Don Joaquín Galí como director general del Grupo EiDF y, tras un periodo inicial de adaptación y prueba, propondrá su nombramiento como consejero y, concretamente, como consejero delegado con todas las funciones delegables según ley y estatutos sociales», decía la cotizada el pasado 22 de noviembre en un comunicado al BME Growth.

No era ninguna sorpresa, pues el pasado octubre la compañía ya había designado a Galí, exdirector general de Eurona, como nuevo CEO del grupo. Ahora, sin embargo, no aparece ni entre los consejeros que la empresa ratificará en la próxima junta. Fuentes de la compañía han asegurado que el ex de Neurona se mantendrá como director general de EiDF, aunque no han detallado por el momento cómo será el reparto de funciones entre él y el nuevo consejero delegado.

Aunque la convivencia de un director general y un CEO no es una estructura extraña, la reestructuración interna de EiDF preveía que el consejero delegado asumiera las funciones ejecutivas que abandona Fernando Romero, que ahora separa sus competencias del día a día de la compañía como presidente del consejo de administración. Aspectos como la supervisión y gestión diaria, el diseño de objetivos y estrategias o la coordinación de los directivos pasan ahora, según la estructura que comunicó el mes pasado EiDF, a manos del consejero delegado. Entonces se dio por hecho que dichas funciones corresponderían a Joaquín Galí. Sin embargo, la compañía todavía se reservaba otra vuelta de tuerca en su cúpula.

Laurion se queda la vicepresidencia

Además del nombramiento de Gelonch, está previsto que la junta extraordinaria de enero dé el visto bueno a dos nuevos consejeros independientes: Eduard Romeu y Susana Olcina. El primero ha sido durante ocho años director corporativo y vicepresidente de Audax Renovables, aunque el grueso de su trayectoria la desempeñó en el sector financiero, pues pasó 20 años en Banco Santander y ocho años en Bankia.

Olcina, por su parte, fue abogada y asesora legal en el grupo Telefónica, donde desarrolló su carrera profesional hasta el pasado ejercicio 2021, estando involucrada, entre otras áreas, en el departamento de gobierno corporativo y relaciones con CNMV.

La vicepresidencia corresponderá a Jordi Berini, presidente ejecutivo de Laurion Group, el segundo accionista de EiDF.

Si se ratifican todos los nombramientos, la composición del nuevo consejo de administración será la siguiente:

Presidente del Consejo de Administración

D. Fernando Romero Martínez (Dominical)

VicePresidente del Consejo de Administración

D. Jordi Berini Suñé (Dominical)

Consejero Delegado

D. Joan Gelonch Viladegut (Ejecutivo)

Miembros del Consejo de Administración:

D. Tiago Moreira Salgado (Dominical)

D. Sergio Palmero Dutoit (Dominical)

D. Eduard Romeu Barceló (Independiente)

D. Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó (Independiente)

Dª. Susana Olcina (Independiente)

Dª. Laura Zendrera Roig (Dominical)

Secretaria no consejera del Consejo de Administración:

Dª Mª Carmen Costas Martínez

La Comisión de Auditoría

Presidente

D. Eduard Romeu Barceló (Independiente)

Miembros

D. Tiago Moreira Salgado (Dominical)

D. Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó (Independiente)



Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente

D. Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó (Independiente)

Miembros

D. Tiago Moreira Salgado (Dominical)

D. Eduard Romeu Barceló (Independiente)