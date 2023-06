El Eixo Atlántico irrumpe en el 23-J: “Las infraestructuras deben volver al eje central de la campaña”

El secretario general del Eixo Atlántico, Xoan Vázquez, considera “absolutamente imperativo” que vuelvan “las infraestructuras al eje central de la campaña electoral” del 23-J. En este sentido, estima necesario que las propuestas de los candidatos de las distintas formaciones políticas se “centren en lo que realmente importa”, es decir, “el desarrollo económico puesto que genera riqueza, empleo y permite pagar unos impuestos con los que después se hacen carreteras, trenes, hospitales y todo lo que es fundamental para una sociedad moderna y avanzada”.

En declaraciones a Economía Digital Galicia, Vázquez ha analizado los puntos pendientes en materia de infraestructuras en la comunidad que deberían entrar en las propuestas de la campaña electoral. El primero de ellos es el AVE, “que no ha llegado a Galicia”. El secretario del Eixo defiende que no se puede considerar que la Alta Velocidad esté en la comunidad cuando “solo tiene conexión Ourense”. El número de frecuencias diarias, dos en cada dirección, también es objeto de crítica por el secretario, especialmente “si se compara con otras ciudades español como Valencia, que cuenta con 14 frecuencias diarias para cada dirección, Sevilla, con 17, o Barcelona, con más de 20”.

“Fijan como fecha para la puesta en marcha del AVE la entrega de los trenes Avril, que aún no se sabe cuando van a llegar” ha expuesto Vázquez además de señalar que “nadie hasta la fecha se ha comprometido públicamente a decir el que, en cuanto el Avril esté operativo, haya un número determinado de unidades para Galicia”. Lo que puede ocurrir, según el secretario, es que “al final tengamos solo una o dos frecuencias que puedan dar servicio a Lugo, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vilagarcía y Vigo”.

Vázquez también ha mencionado como proyecto pendiente la conexión Ourense-Lugo que, aunque se está electrificando, “se desconocen los detalles de las variantes Os Peares-Canabal y de Rubián, que son fundamentales para que lleguen en los tiempos adecuados”. Según ha apuntado, “hay dos estudios de impacto ambiental, pero están en un cajón y no sabemos por qué; deberíamos tener las fechas en las que se van a acometer los trabajos y cuándo podrá circular el AVE”.

Conexión Ferrol-A Coruña

La conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña es otro de los puntos calientes en la comunidad sobre los que “no se ha hecho nada”, al igual que con la de Betanzos y Lugo para su salida a Europa.

“Cuando dice la UE que no terminará hasta el 2040 no se refiere a la salida sur de Vigo. La línea oficialmente se llama Ferrol- Frontera portuguesa y como del tramo Ferrol- A Coruña nada se sabe, en Bruselas dicen que no va a estar en el 2030”. El secretario de Eixo ha destacado que estas obras son “fundamentales, que pueden hacerse sobre el mismo trazado, quizás con alguna variante, pero que tiene que suponer una completa modernización”.

También ha reivindicado el tramo de la autopista Lugo-Santiago, que uniría Arzúa y Melide, o el que uniría León con Monforte –que llegaría hasta Ourense– son otras dos infraestructuras de las que “no se tiene información”.

Fechas concretas

Con todo ello, Xoan Vázquez insta a los candidatos a que se comprometan y pongan fecha, delimitando las fases, a todos los proyectos pendientes de finalización. “No olvidemos que dos de los dirigentes son gallegos, por lo que se supone que conocen esta situación. Deberían poner fechas, porque hasta ahora lo único que sabemos es que nada de esto se hizo ni con el gobierno del PSOE, ni con el Gobierno del PP, ni durante la década que Feijóo estuvo en la Xunta”, ha subrayado.

También ha puesto de relieve el desconocimiento que existe en la actualidad sobre la red de cercanías. “El año que viene está prevista la entrega de los trenes y no sabemos nada de la política que tiene pensada acometer la Xunta; no se ha hablado con nadie ni se ha hecho ningún debate. Tampoco conocemos la postura del BNG que, con el voto de su diputado para investir a Sánchez, lo único que les prometieron a cambio que fue la devolución de la AP-9 en cuatro años tampoco se ha producido”.