El negocio más ‘responsable’ de Sandra Ortega vende mascarillas y tiene a Pharma Mar e Inditex como clientes

Sandra Ortega, la segunda fortuna de España según Forbes por detrás de su padre, Amancio Ortega, no tuvo un buen 2020 en lo que a sus negocios se refiere. El hachazo a los dividendos de Inditex (posee un 5% del capital de la textil) y los deterioros de sus inversiones inmobiliarias hicieron que su holding inversor, Rosp Corunna, cerrase el ejercicio de la pandemia con unos históricos números rojos de 91 millones de euros. En 2019 había conseguido unos beneficios de 109 millones. Además, el año del Covid la empresaria rompió con su número dos, José Leyte, quien fue durante décadas el hombre de confianza de su madre, Rosalía Mera. Este episodio derivó en una batalla en los juzgados que pivota, en gran medida, alrededor de la inversión del grupo coruñés en Room Mate, la hotelera de Kike Sarasola (Ortega Mera trata ahora de deshacerse de su participación, que asciende a un 31%). No obstante, no todo fueron sinsabores. Su obra social, gestionada a través de la Fundación Paideia, fue fuente de alegrías. Sus negocios de economía social supieron adaptarse a las necesidades de un mercado afectado por el virus, de la mano de grandes clientes de la casa, de Inditex a Pharma Mar.

Tal y como recogió esta semana Economía Digital Galicia, Talleres Trébore, sociedad creada hace más de dos décadas e impulsa por Paideia, regresó a beneficios durante el Covid. Si bien sus números son modestos, se trata de una iniciativa especialmente cuidada por Ortega Mera e iniciada ya en vida de su madre y que representa su apuesta por la responsabilidad social. Catalogada como Centro Especial de Empleo por la Xunta de Galicia, su objeto social es la capacitación profesional y el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Vuelta a beneficios

Con distintas líneas de actividad entre las que destaca la de ofertar productos de regalo y promoción para empresas, al final del año 2020, las ventas de la compañía fueron de 427.000 euros, frente a los 477.000 de 2019. No obstante, regresó a beneficios, al conseguir un resultado neto de unos 10.000 euros, frente a las pérdidas de casi 2.400 euros de doce meses antes.

En su página web, Trébore explica que la contratación de sus servicios permite a las empresas “acogerse a medidas alternativas en caso de no cumplir con la obligación legal de reservar el 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad”.

Englobada dentro de Grupo Trébore, en su memoria de actividades correspondientes al ejercicio 2020, la fundación Paideia indica que estas sociedades nacieron “de la necesidad de crear una plataforma de formación y acceso al empleo, dirigida a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y como paso previo a la inserción en el empleo ordinario”. “El Grupo Trébore, actualmente formado por 68 trabajadores, desarrolla su actividad productiva y formativa en el ámbito del diseño gráfico y regalo de empresa, el mantenimiento de instalaciones y la jardinería y el viverismo”, apunta. En esta última área colabora con otra de las sociedades bajo el paraguas de Paidea, Viveros Borrazás, de exposición y venta de plantas, árboles ornamentales y frutales.

El desembarco de las mascarillas

En su web Trébore destaca que, en el nuevo escenario pandémico, “ofrece una selección de productos vinculados con la protección, higiene y limpieza”, desde mascarillas FFP2, a quirúgicas, higiénicas, portamascarillas o geles hidroalcohólicos.

Al margen de estos productos, explica Trébore que “trabaja con empresas, instituciones, eventos o particulares” para ofrecerles “los mejores productos para potenciar y publicitar su imagen de marca al coste más competitivo posible”. En su tienda online ofrece desde bolsas serigrafiadas a estuches, botellas, objetos de oficina, portafolios para congresos, productos higiénicos y ecológicos…

La página web de Trébore ofrece también mascarillas y productos higiénicos (trebore.com)

Clientes conocidos

Según se aprecia en su propia web, muchas de las empresas con las que trabaja Trébore están ligadas a las inversiones de la propia Sandra Ortega y al universo Inditex. Hay, además, distintas compañías con destacada presencia en A Coruña, la base de operaciones de la hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera.

Entre las sesenta compañías distinguidas en su web, sobresalen la propia Rosp Corunna y Paideia además de Goa Invest, la constructora del grupo Inditex, o Trison, una de las históricas proveedoras gallegas del imperio textil. El grupo Trébore también trabaja para otras de las apuestas inversoras de Ortega Mera, como es el caso de la biotecnológica Pharma Mar, de la que posee un 5%, o la ya mencionada Room Mate Hoteles. Abanca, el Concello y el Puerto de A Coruña, Estrella Galicia, Vegalsa, Gadisa o DomusVi (a través de Geriatros y Geriavi) son otras de las firmas que, tal y como destaca, “confían” en ellos.

Los números de Paideia

El presupuesto de la Fundación Paideia, la obra social de Sandra Ortega, para este 2021, asciende a casi 2,4 millones de euros, unos 100.000 euros más de los contabilizados en 2020. Destinados a impulsar actividades para el fomento del empleo de colectivos con discapacidad, así como para acciones de emprendimiento empresarial, cultura y social, y proyectos de desarrollo territorial y formación y divulgación, la principal financiadora de la entidad sin ánimo de lucro es Rosp Corunna.

El presupuesto de Paideia para este año contabiliza unas aportaciones privadas de un millón de euros, además de cerca de 300.000 euros de administraciones públicas. Por los ingresos de las actividades mercantiles impulsadas por la propia formación espera reunir, a final del ejercicio, unos ingresos de 711.000 euros.