El plan de Capital Energy para el Tambre: cuatro años de obras para una central de bombeo con una nueva presa

La energética madrileña Capital Energy va a por todo en Galicia. No solo apuesta por levantar un parque de eólica marina flotante en el sur de Vigo a unos 30 kilómetros de la costa y con 34 aerogeneradores, sino que, además, insiste en su objetivo de construir en la comunidad una central hidroeléctrica de bombeo. El proyecto de los de Jesús Martín Buezas posa la mirada en el Tambre y plantea una infraestructura de casi 330 megavatios de potencia de ciclo turbinado que, por sus dimensiones, afectaría a los ayuntamientos de Brión, Negreira, Lousame y Rois.

La centrales hidráulicas reversibles o de bombeo son construcciones diseñadas para almacenar agua en los momentos de menor demanda y aprovecharla para generar energía en las horas de mayor consumo. Con una gran potencia –también se las denomina megabaterías— su funcionamiento se sustenta sobre la conexión de dos embalses o balsas de agua a distinta altura. Se almacena el agua en los momentos de menor demanda y se bombea para generar energía en las horas pico.

Simulación de la infraestructura proyectada por Capital Energy. Fuente: C.E

La energética madrileña ya presentó el pasado año un proyecto para levantar una central reversible en la zona de Meirama, aprovechando como una de sus balsas de agua el lago de As Encrobas. Sin embargo, no pasó el necesario trámite de Augas de Galicia, organismo encargado de emitir los informes preceptivos en relación a las solicitudes de concesión de aprovechamientos hidroeléctricos. Precisamente, este martes, la andaluza Magtel anunciaba que su proyecto para desarrollar una infraestructura de estas características en el lago de As Pontes había recibido luz verde por parte del organismo dependiente de la Xunta de Galicia.

Embalse de Barrié de la Maza

A la espera de saber si el nuevo proyecto de Capital Energy en Galicia pasará el filtro inicial de Augas de Galicia, la letra pequeña de la propuesta de los madrileños ya aparece desgranada en la página de tramitaciones ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica.

Consultado por Economía Digital Galicia, el proyecto se basa en la operación de una central de bombeo que utilizaría como depósito inferior el embalse ya operativo de Barrié de la Maza en Brión, históricamente explotado por lo que hoy es Naturgy, y como depósito superior una gran balsa de nueva construcción. El documento inicial presentado ante Transición Ecológica no detalla la inversión presupuestada pero sí especifica que las obras podrían estirarse hasta los 52 meses, algo más de cuatro años.

Zona clave de generación renovable

Con las dos balsas conectadas, el agua se bombeará al almacenamiento superior cuando existan excesos de producción de energía en el sistema y la turbinará hacia el inferior cuando el sistema requiera complementar la producción de energías renovables para terminar de satisfacer las demandas del sistema. La central de bombeo se ubica entre ambas masas de agua y se conecta con ellos mediante una serie de conducciones. Es desde la misma desde donde se conecta la instalación con la línea eléctrica.

Leer más: Luz verde de Augas de Galicia para la central de bombeo de Magtel en el lago de As Pontes

Capital Energy indica, al respecto de las bonanzas de su proyecto, que con su filial Green Capital Power posee «más de 275 MW en desarrollo de energía procedente de instalaciones eólicas que vierten en el nudo de red de Lousame«. Así, argumenta que ·una central hidroeléctrica de bombeo en esta zona «permitiría almacenar el excedente de energía eólica producida en todos los parques eólicos vertientes al nudo, en horas de alta producción de viento y baja demanda de energía, para poder aportarla a la red en horas de poco viento y alta demanda de la red».

Según indica el citado documento, la balsa de nueva creación tendrá un volumen total, de salir adelante de 3.126 hm cúbicos y ocupará una superficie de 25 hectáreas.

De llevarse a cabo, la construcción de la central hidroeléctrica de bombeo generaría, entre otras afecciones, un importante excedente de material procedente de las excavaciones para las nuevas infraestructuras. Para su inicial almacenamiento, la promotora proyecta la construcción de un depósito de tierras limpias en las inmediaciones de la balsa superior de 10,5 hectáreas.

Simulación del bosque que Capital Energy propone como medida compensatoria. Fuente: CE

Como medida compensatoria «se prevé la plantación de un bosque de especies autóctonas en la zona de vertedero una vez finalizado el proyecto, de manera que se proporcione cierto valor añadido a la zona», explica.