El Supremo da la razón a Coren y entierra la guerra judicial por los falsos autónomos

Coren gana en el Tribunal Supremo su batalla judicial por el caso de los supuestos falsos autónomos. La cooperativa ourensana ha informado de esta última sentencia favorable en el documento que acompaña al programa que ha lanzado en el Mercado Alternativo de la Renta Fija (MARF) para recaudar 50 millones de euros en pagarés.

«En fecha 16 de noviembre de 2022 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó auto favorable a Unimiño SCG, inadmitiendo el primero de los recursos de casación interpuestos por la Tesorería General de la Seguridad Social y zanjando así el asunto con carácter definitivo», revela la firma que capitanea Manuel Gómez-Franqueira.

«Es de esperar que en el resto de las sociedades cooperativas y mercantiles del grupo, el Tribunal Supremo, con base en criterios de unidad y seguridad jurídica, resuelva también inadmitir los recursos de casación presentados y otorgar con carácter definitivo la razón al grupo en todas sus sociedades«, añade la compañía, que, de esta manera, da por zanjado el caso de los supuestos falsos autónomos.

Sin provisiones

Coren había descartado en su día la posibilidad de efectuar provisiones al entender que la causa no prosperaría en los tribunales. «La sociedad no ha realizado ninguna provisión, ya que estima que del litigio no se derivará riesgo alguno, en base a sus conocimientos y a las alegaciones aportadas por el despacho de abogados que actualmente asesora a la sociedad», afirmaba en la memoria anual de 2019.

La Tesorería General de la Seguridad Social abrió en su día un acta de liquidación provisional y reclamaba las cuotas sociales de entre noviembre de 2013 y el mismo mes de 2017. En total, eran 30 millones los que se jugaba Coren en esta batalla judicial de la que ha resultado vencedora.

La Justicia dio la razón a filiales como Cooperativa Unimiño SCG, Cooperativas Ourensanas SCG (la propia Coren) y a Novafrigsa. De los 30 millones de euros que la Seguridad Social reclamaba al líder cárnico gallego, la mayor parte (18,08 millones de euros) se corresponden a los pagos que tendría que realizar la propia Coren por la integración de estos trabajadores en su centro ourensano. Otros 4,77 millones eran reclamados a Novafrigsa, su filial lucense, mientras que los 7,2 millones de euros restantes se corresponden a la sociedad porriñesa Frigolouro.

La hoja de ruta de Coren

De esta forma, Coren pasa página al caso de los supuestos falsos autónomos y centra ahora sus esfuerzos en mantener el proceso de expansión que ha llevado a cabo en los últimos años. Según revela en su memoria anual, la facturación del grupo ascendió a los 864,5 millones de euros en 2021, lo que representa un salto del 4,5% respecto a los 827,4 millones cosechados en 2020.

Además, la cooperativa ourensana logró superar la barrera del 10% en ventas internacionales en 2021. Y es que Coren generó el 10,4% de sus ingresos fuera de España a lo largo del último ejercicio, frente al 9,5% alcanzado el año anterior. «La apertura de nuevos mercados continúa siendo una de las prioridades del grupo, que se está concentrando en la homologación de sus instalaciones y productos para adaptarse a las exigencias de cada país, con el fin de continuar extendiendo su presencia internacional», destaca Coren, que apunta a sus «productos de valor añadido» como otra de las palancas para multiplicar sus ventas en el extranjero.